John McAfee le spara grosse (le opinioni) su Coronavirus?

Il recente tweet di John McAfee sul coronavirus in cui ha paragonato l’epidemia all’influenza è sembrato virale, invitando risposte continue da parte dei critici e dello stesso John.

Part one Of my second plausible reality

Of the Coronavirus: pic.twitter.com/zABMiyxVVV — John McAfee (@officialmcafee) March 16, 2020

In un altro tweet recente, John carica un video in cui afferma che intende discutere l’altro lato subdolo e oscuro della situazione.

Part two of the second Coronavirus scenario. pic.twitter.com/0v6uFpVyDf — John McAfee (@officialmcafee) March 16, 2020

Attacca il governo dicendo che hanno fatto tutte le cose sbagliate. Dice: “Le parole significano cazzate per me, le azioni sono tutto “.

I governi stanno unilateralmente limitando la circolazione delle persone, limitando le assemblee e imponendo il governo draconiano. Puoi andare dal medico se sei malato e non se non sei malato.

” Sembra un’acquisizione totalitaria “ , afferma.

Dice anche che la paura è qualcosa che paralizza e tutto il resto. E che quando qualcuno ha paura al punto in cui sono in gioco le loro vite, si è tenuti a fare qualsiasi cosa che possa eventualmente aiutare la situazione .

Al video di Johns, alcuni commentatori hanno risposto dicendo che, a un certo punto dell’enigma, ritenevano che il virus potesse essere un’arma biologica destinata a stabilire un ruolo totalitario .

Un commento dice come,

perché così poche morti in #Russia YTD? Il Cremlino colpì l’Iran, lo bloccò sulla Cina. affermare il dominio sul continente eurasiatico. stordimento del mercato petrolifero con cooperazione saudita. fatto miliardi su miliardi. terrorismo biologico + economico ?

La gente sta proiettando una serie di vaghe ambizioni e motivi di conquista dietro l’epidemia, e sicuramente c’è stato un orrore insediato in profondità in tutte le nostre menti riguardo al corso che può aver luogo con il virus .

Le dichiarazioni di John, d’altra parte, sono prese da un pizzico di sale da parte delle persone in quanto chiaramente non sembra comprendere la gravità della situazione.

In questi tempi difficili, è meglio che ascoltiamo la nostra coscienza che ci impone di agire in modo prudente e sostenere le iniziative che il governo sta mettendo in atto.