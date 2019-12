Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres partecipa a una conferenza stampa. L'ex primo ministro del Portogallo è un schietto sostenitore della blockchain e ha istituito il suo ufficio per aiutare a supervisionare il suo sviluppo interno, insieme ad altre tecnologie.

António Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite, afferma che il gigante intergovernativo deve abbracciare la blockchain.

In una dichiarazione fornita a Forbes dall'ufficio dell'ex primo ministro dell'ufficio delle Nazioni Unite del Portogallo, Guterres ha propagandato la tecnologia resa popolare dal bitcoin come componente cruciale dell'organizzazione con obiettivi del budget annuale di $ TK miliardi per costruire un mondo più sostenibile .

Arrivando in un momento in cui il presidente della Cina ha propagandato la blockchain come priorità nazionale e il Fondo delle Nazioni Unite per bambini da 6 miliardi di dollari ha iniziato ad accettare donazioni di bitcoin ed ethereum per alcuni dei suoi progetti, la dichiarazione di Guterres mostra che la criptovaluta e la blockchain sono state seriamente esplorato ai massimi livelli delle più grandi organizzazioni del mondo.

Mentre la Cina sembra in gran parte focalizzata sull'uso della blockchain come modo per prevenire il riciclaggio di denaro e monitorare meglio le transazioni dei suoi cittadini, il lavoro delle Nazioni Unite è stato più concentrato nel dare ai donatori una maggiore sicurezza che le loro donazioni vengano spese come desiderano, riducendo allo stesso tempo gli sprechi la gigantesca catena di approvvigionamento dell'organizzazione.

“Affinché le Nazioni Unite possano svolgere meglio il nostro mandato nell'era digitale, dobbiamo abbracciare tecnologie come la blockchain che possono aiutare ad accelerare il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile”, ha affermato Guterres nella dichiarazione fornita esclusivamente a Forbes.

Questa non è la prima volta che Guterres menziona in modo evidente blockchain. Nel settembre 2018, ha tenuto un discorso in inglese, spagnolo e francese sulla mancanza di fiducia globale, o quello che ha definito un “disturbo da deficit di fiducia”, che potrebbe in parte essere risolto dalla blockchain, con il supporto dell'intelligenza artificiale e di altre tecnologie per contribuire a far luce sulle operazioni interne dell'organizzazione globale.

In quel discorso, durante l'assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, anche quando Guterres ha avvertito del potenziale uso improprio di “pagamenti in criptovaluta”, ha propagandato il potenziale della tecnologia per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (OSS). Impostato per la prima volta nel 2015, con l'obiettivo di raggiungerli entro il 2030, ci sono 17 SDG, tra cui porre fine alla povertà e produrre e consumare responsabilmente beni.

Dei cinque progetti delle Nazioni Unite che menzionano la blockchain nella Rete delle Nazioni Unite per l'innovazione, tre menzionano esplicitamente la povertà e la responsabilità nei beni. Le agenzie dell'ONU International Telecommunications Union e Food and Agriculture Organization hanno collaborato per seguire le catene di approvvigionamento dei suini in Papua Nuova Guinea; il Fondo di sviluppo del capitale delle Nazioni Unite sta esplorando la blockchain per le rimesse in Nepal; e il Programma di sviluppo delle Nazioni Unite sta usando la blockchain per tracciare la catena di approvvigionamento del cacao in Ecuador, secondo il sito .

Nell'ottobre 2019, l'UNICEF ha ricevuto le sue prime donazioni di bitcoin ed ethereum dalla Fondazione Ethereum, con lo scopo espresso di utilizzare la criptovaluta per finanziare startup internazionali che utilizzano blockchain per risolvere problemi a sostegno delle iniziative delle Nazioni Unite. Al momento del lancio, Unicef USA, Unicef France, Unicef Australia e Unicef New Zealand hanno aderito al progetto, che ora viene esplorato da altri uffici nazionali.

L'opportunità di utilizzare la criptovaluta e costruire altre applicazioni con blockchain non può essere sopravvalutata. Ci sono voluti anni per l'UNICEF per ottenere l'approvazione da dozzine di parti interessate interne solo per accettare donazioni di criptovaluta, tutto per il potenziale beneficio che chiunque in qualsiasi parte del mondo potesse dare o ricevere la stessa risorsa, e mentre i prezzi hanno oscillato drammaticamente.

Altre applicazioni blockchain, che promettono di ridurre gli sprechi e la ridondanza tra le agenzie occasionalmente in competizione delle Nazioni Unite e che danno ai donatori una maggiore fiducia sul fatto che i fondi che hanno donato siano stati spesi in modo adeguato, potrebbero richiedere ancora più tempo per essere costruite. La società di ricerca Gartner prevede che il 90% dei progetti blockchain fallirà nei prossimi tre anni.

Mentre il segretario generale Guterres non ha un contatto diretto con i progetti blockchain delle Nazioni Unite, è in qualche modo dietro a tutti loro. Nel settembre 2018, l'ex primo ministro portoghese e presidente della commissione parlamentare per l'economia, le finanze e la pianificazione, hanno pubblicato un piano strategico di 20 pagine per l'utilizzo della tecnologia per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile, in cui ha esplicitamente chiesto un ulteriore sostegno all'innovazione L'uso della rete di blockchain e intelligenza artificiale.

Nel piano, chiamato “Strategia del Segretario Generale delle Nazioni Unite sulle nuove tecnologie”, Guterres ha affidato la responsabilità del coordinamento e dell'attuazione del piano all'interno del proprio ufficio esecutivo, con il supporto di un nuovo gruppo di riferimento tecnologico, avviando incontri trimestrali per fornirgli aggiornamenti sullo stato di avanzamento.

“Mentre apprendiamo cosa funziona e cosa no”, ha scritto. “Rivisiteremo la strategia e la aggiorneremo, assicurandone la rilevanza per sostenere una cultura dell'innovazione e che i nostri sforzi globali traggano vantaggio dalle esperienze a livello nazionale e regionale”.