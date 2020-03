Il Coronavirus ucciderà bitcoin? La risposta del Miliardario Tim Draper

Con il numero di casi di coronavirus in rapida crescita, c’è un’enorme nuvola di incertezza sospesa sul futuro di Bitcoin .

Mentre i mercati continuano a crescere e le banche centrali fanno uno sforzo coordinato per allentare le condizioni monetarie, la criptovaluta non riesce a fungere da copertura contro questo caos.

Tuttavia, Tim Draper, un miliardario venture capitalist, è convinto che Bitcoin, non banche o governi, sarà in grado di salvare il giorno una volta che questa crisi sarà finita.

Entertainment for while you are holed up. When the world comes back, it will be Bitcoin, not banks and governments that save the day. https://t.co/ChEQ70CcKL

Come riportato dala stampa internazionale, Tim Draper ha previsto che il prezzo del Bitcoin (BTC) potrebbe salire alle stelle a $ 250.000 entro il 2023, dopo aver assicurato una quota del cinque percento del mercato valutario.

Dato che la moneta di punta sta cambiando di mano appena sopra i $ 5.000, questa previsione sembra irrealistica, ma Draper in realtà ha chiamato l’ascesa meteorica di Bitcoin nel 2017 tre anni prima che accadesse.

Il venture capitalist ha un talento per individuare le aziende dirompenti.

È stato uno dei primi investitori in Skype, Tesla, SpaceX e altre startup che hanno finito per cambiare il mondo.

Nella sua recente intervista , ha descritto come Bitcoin può cambiare il settore assicurativo.

E6 - Tim Draper on next big thing, four decades of tech investing, and more.



Il 14 marzo Draper ha criticato i governi del mondo per il loro approccio alla gestione del coronavirus.

L’Italia, la Francia e molti altri paesi sono bloccati con la chiusura di tutte le attività non indispensabili.

Il miliardario ha spiegato che più persone potrebbero morire a causa di un’economia fatiscente che non per il vero virus.

The fear is far worse than the virus. The governments have it wrong. Stay open for business. If not, so many more people will die from a crashing economy than from this virus. #corona #dustbowl #food #clothing #shelter

— Tim Draper (@TimDraper) March 14, 2020