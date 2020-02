“Da zero alla luna” la blockchain sta cambiando il mondo Il nuovo libro di Gian Luca Comandini

Quando come e perché la blockchain sta cambiando il mondo. Un manuale di istruzioni per un futuro

che è già passato. L’infosfera spiegata da Gian Luca Comandini. In libreria dal 20 febbraio. “Da zero alla luna” Il nuovo libro di Gian Luca Comandini (Dario Flaccovio Editore), 208 pagine, 19,90 euro

Un manuale preciso e dettagliato sulla tecnologia blockchain. Un libro per specialisti o semplici appassionati che parla ai lettori di come i registri digitali, in grado di memorizzare record di dati, stanno cambiando la gestione di molte aziende, nonché la vita quotidiana di molti.

Nel suo primo libro “Da zero alla luna” (Dario Flaccovio Editore, 208 pagine, 19,90 euro), Gian Luca Comandini, fondatore della società di consulenza “Blockchain Core” e membro della task force governativa per la strategia nazionale in ambito blockchain, analizza, spiega e ripercorre la storia della “blockchain”.

Da tanti anni sentiamo sempre più parlare di Bitcoin e criptovalute, ma un po’ meno della rivoluzionaria tecnologia alla base: la blockchain. Si tratta, della cosiddetta “catena dei blocchi”, ovvero una rivoluzione che in pochi anni sta spazzando via o rendendo obsoleti molti sistemi tradizionali che eravamo abituati a utilizzare da secoli.

Ci troviamo di fronte a un nuovo paradigma che comporterà conseguenze dirette, non solo a livello tecnologico ma anche sul piano economico e sociale. Tutto questo e molto altro, prova a mettere a fuoco Comandini, con una lingua specialistica ma comprensibile al vasto pubblico di curiosi e amanti della tecnologia.

Gian Luca Comandini. Maturità classica, laurea in economia. Fin dal 2013 è uno dei principali esperti italiani di blockchain. Ha fondato la società di consulenza Blockchain Core ed è membro della task force governativa per la strategia nazionale in ambito blockchain.

È professore di Blockchain presso l’Università Guglielmo Marconi di Roma, editore di Cointelegraph Italia e direttore della Blockchain Management School.