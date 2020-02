Monito ai Ministri per regolamentare il mercato Crypto dal Financial Stability Board (FSB)

Il Financial Stability Board (FSB) chiede ai ministri delle finanze globali di intensificare gli sforzi nella creazione di quadri normativi per criptovalute e altri sistemi di pagamento digitali innovativi.

“Esistono pressioni che possono portare alla frammentazione del mercato”

Le risorse crittografiche e la loro tecnologia blockchain sottostante hanno già sconvolto il mondo finanziario in larga misura. Di conseguenza, i leader del mondo degli affari ora sono in preda al panico poiché temono che le tecnologie digitali stiano guadagnando un momento tale che alla fine potrebbero distruggere i mercati finanziari come li conosciamo.

Questa settimana , Randal K. Quarles, presidente dell’FSB e governatore e vicepresidente per la supervisione della Federal Reserve americana, chiede agli enti regolatori di intensificare la propria attenzione sull’impatto della criptovaluta sul settore bancario.

In effetti, Quarles sottolinea che i regolatori non riescono a stare al passo con i rapidi sviluppi che si verificano nel settore dei pagamenti. In una lettera del 18 febbraio 2020, indirizzata ai ministri delle finanze e ai governatori delle banche centrali del G20, Quarles ha scritto :

La tecnologia sta cambiando la natura della finanza tradizionale; il settore non bancario è cresciuto e richiede una comprensione e un coordinamento più profondi tra la comunità di vigilanza e regolamentazione. Esistono pressioni che possono portare alla frammentazione del mercato. Allo stesso tempo, importanti questioni di vigilanza e regolamentazione richiedono attenzione.

Quarles evidenzia la velocità dei progressi tecnologici che si verificano nel settore dei pagamenti crittografici e l’avvento delle stablecoin. E assicura la risoluzione dell’FSB “per accelerare il ritmo di sviluppo delle risposte regolamentari e di vigilanza necessarie a questi nuovi strumenti”.

Nella sua lettera, Quarles promette di pubblicare un progetto di relazione su tali questioni normative nell’aprile 2020.

Le attività crittografiche di pagamento transfrontaliero rappresentano la più alta minaccia

Inoltre, Quarles ritiene che i token crittografici usati come sostituti del pagamento potrebbero diventare sistematici a livello globale “non da ultimo perché potrebbero soddisfare le esigenze non soddisfatte dai sistemi di pagamento transfrontalieri esistenti”.

Consapevole dell’importanza di implementare servizi di pagamento efficienti e inclusivi per la crescita globale, Quarles informa che la Presidenza del G20 saudita ha già chiesto all’FSB di prendere l’iniziativa e preparare una tabella di marcia per migliorare i sistemi di pagamento transfrontalieri.