Mike Bloomberg utilizza Crypto e Blockchain per la corsa presidenziale 2020

L’ex sindaco di New York Mike Bloomberg ha offerto oggi un piano per riformare il sistema finanziario che include un programma politico su criptovaluta e blockchain.

Mentre il presidente Trump ha fatto solo alcuni commenti su Twitter indicando un’opinione negativa su Bitcoin e la Bilancia di Facebook l’anno scorso, e solo due precedenti contendenti democratici – Rep. Eric Swalwell e Andrew Yang – avevano fatto menzione della criptovaluta in termini di accettazione di donazioni crittografiche o offrendo posizioni di politica crittografica – Bloomberg probabilmente spingerà altri candidati ad offrire una politica “crittografica” nella corsa presidenziale del 2020.

‘Le criptovalute sono diventate una asset class del valore di centinaia di miliardi di dollari, ma la supervisione normativa rimane frammentata e non sviluppata. Per tutte le promesse della blockchain, Bitcoin e offerte iniziali di monete, c’è anche un sacco di clamore, frode e attività criminale “.

Mentre Bloomberg è attualmente impennata nei sondaggi, con l’ultimo sondaggio NPR / PBS che lo mostra al secondo posto con il 19% degli elettori, guidato solo da Bernie Sanders con il 31% dei voti. Con una cassa di guerra per la corsa presidenziale citata a nord di $ 60 miliardi, è chiaro che Mike Bloomberg ha la popolarità e le finanze per fare una corsa solida come candidato democratico alla presidenza nel 2020.

Pertanto, i riflettori della nazione saranno ora sulle politiche di Mr. Bloomberg – e con la sua apertura di apertura oggi sulla riforma finanziaria, la sua tavola sulla regolamentazione e le politiche di criptovaluta porrà il dibattito su questa nuova classe di attivi e blockchain – la tecnologia alla base – sul palco centrale.

Il piano di Bloomberg ha discusso in modo specifico di come questa nuova classe di attività di criptovaluta sia cresciuta fino a “centinaia di miliardi di dollari”, e tuttavia definisce la supervisione normativa come “frammentata e non sviluppata”. Indica che con tutta la promessa di blockchain e “offerte di monete iniziali”, esiste “clamore, frode e attività criminale”.

Come soluzione, la politica di riforma finanziaria del 2020 di Mike Bloomberg per le criptovalute prevede cinque obiettivi principali:

1. Chiarire la responsabilità per la supervisione delle criptovalute.

2. Fornire un quadro per le offerte iniziali di monete, definendo quando i token sono e non sono titoli.

3. Proteggere i consumatori dalle frodi legate alla criptovaluta.

4. Chiarire come saranno tassati gli investimenti in criptovalute.

5. Definizione del capitale e di altri requisiti per gli istituti finanziari che detengono criptovalute.

Il Congresso ha già iniziato un percorso di valutazione di alcuni di questi concetti, in particolare quando Facebook ha presentato Project Libra con una criptovaluta che ha attirato molta attenzione e ha costretto molti a Capitol Hill a iniziare a valutare le basi, come chi sovrintende alle criptovalute, i modi per proteggere i consumatori e delineare un quadro per la sicurezza e la solidità degli istituti finanziari che detengono criptovalute.