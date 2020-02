Ma le leggi sulla Blockchain sono veramente necessarie?

L’Illinois si è unito a un coro crescente di stati con le legislature che dichiarano con orgoglio che la tecnologia blockchain è davvero una importante innovazione, ma non sanno esattamente cosa fare al riguardo.

Il Blockchain Technology Act, che è entrato in vigore il 1 ° gennaio 2020, prevede che l’effetto legale o l’applicabilità di un contratto, record o firma non possano essere negati solo perché la tecnologia blockchain è stata utilizzata per crearlo o archiviarlo.

Per i non iniziati, la blockchain è un record elettronico decentralizzato e distribuito creato e gestito su più computer da più parti. Una volta registrati, i dati non possono essere modificati senza il consenso della maggioranza dei partecipanti alla rete.

Blockchain, poiché i dati sono intrinsecamente resistenti alle modifiche, sta vivendo un po ‘di tempo un eccessivo Hype.

I casi d’uso proposti vanno dai servizi finanziari alla catena di approvvigionamento e alla sicurezza alimentare. In risposta, molte legislature statali hanno sentito il bisogno di intervenire, anche se ciò che hanno da dire non è particolarmente significativo.

L’Illinois entrato a far parte dell’elenco di, secondo il conteggio, altri nove stati (AR, AZ, IL, ND, OH, OK, SD, TN e WA) che hanno approvato una legge che dichiara che l’applicabilità delle firme e dei registri non deve essere negata unicamente perché sono stati protetti tramite la tecnologia blockchain.

L’unico problema è che la legislazione è del tutto superflua. Tutti e 50 gli stati hanno adottato l’Uniform Electronic Transactions Act (“UETA”) o leggi simili che rendono legalmente applicabili le firme elettroniche. L’Illinois ha approvato una legge più di 20 anni fa chiamata Electronic Commerce Security Act che stabiliva che i “registri scritti” includevano i registri elettronici e che le “firme” includevano le firme elettroniche.

E se i record registrati su una blockchain sono un tipo di record elettronici già inclusi nella definizione di record scritti, perché tutte le storie con una nuova legge?

La legge dell’Illinois fa alcune altre cose. In particolare, stabilisce alcune limitazioni all’uso della tecnologia blockchain e proibisce ai governi locali di tassare o richiedere licenze per utilizzare la tecnologia blockchain.

E potrebbe andare peggio. Altre legislature statali hanno elaborato una legislazione piuttosto stravagante. L’Arkansas, ad esempio, l’anno scorso ha modificato il proprio statuto UETA per definire la “tecnologia del libro mastro distribuito blockchain”, in parte come tecnologia che “contiene dati che … forniscono una verità senza censure “. Raramente vediamo un linguaggio legale flirtare con il metafisico.

La blockchain potrebbe eventualmente avere un impatto su tutto, dal modo in cui acquistiamo una tazza di caffè al modo in cui le multinazionali gestiscono le loro attività. Di conseguenza, è positivo che i legislatori vogliano impegnarsi con questa nuova tecnologia.

Sarebbe solo meglio se volessero capirlo prima di dotarsi a tutti i costi di una legge sulla blockchain.