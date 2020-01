L’RBI afferma che le criptovalute sono legali fintanto che non sono bancarizzate.. L’RBI continua a supportare lo sviluppo della tecnologia blockchain in tutti i settori.

La Reserve Bank of India (RBI) in risposta a una petizione presentata da Internet and Mobile Association of India (IAMAI) ha dichiarato che le criptovalute non sono state bandite in India.

Tuttavia, la banca centrale ha affermato che la sua mossa era solo quella di assicurarsi che le banche non si impegnassero nel commercio estremo di attività digitali.

La petizione di IAMAI cerca di rovesciare la direttiva emessa da RBI nel 2018, vietando a tutti gli istituti finanziari regolamentati di interrompere il coinvolgimento in tutte le transazioni di criptovaluta .

I membri dello IAMAI sono costituiti da vari scambi di criptovaluta . The Economic Times ha condiviso un estratto della dichiarazione giurata presentata dall’RBI alla Corte suprema il 4 settembre 2019.

In primo luogo, l’RBI non ha proibito i VC (valute virtuali) nel paese. L’RBI ha ordinato alle entità da essa regolate di non fornire servizi a quelle persone o entità che commerciano o regolano VC … L’RBI è stata in grado di escludere le entità da essa regolate dall’essere coinvolte in attività che comportano rischi reputazionali e finanziari insieme ad altri rischi legali e operativi.

Alcuni dei rischi evidenziati dall’RBI nella dichiarazione giurata includono il trasferimento di denaro transfrontaliero anonimo, il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Nonostante la sua spiccata propensione a consentire alle banche di prendere parte al mercato delle criptovalute, l’RBI ha continuato a sostenere lo “sviluppo e l’adozione della tecnologia di contabilità distribuita chiamata anche tecnologia blockchain”.