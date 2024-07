Le cause legali legate alla criptovaluta hanno raggiunto il picco nel 2018

Le cause legali legate alla criptovaluta hanno ufficialmente raggiunto il picco, triplicandosi nel 2018 secondo un Securities Litigation Report del 2018 pubblicato l’11 settembre da Lex Machina.

Il numero di casi che citano Bitcoin o blockchain è aumentato significativamente rispetto agli anni precedenti, che coincidono con l’ascesa e la caduta di bitcoin e altre criptovalute.

Aumento delle cause legali e la nomina del presidente della SEC

Il rapporto di Machina ha evidenziato che 15 casi di titoli menzionavano il termine Bitcoin o Blockchain nel 2017. Tuttavia, nei primi sei mesi del 2018, il numero è salito a 45.

Il rapporto rivelò che durante i 18 mesi successivi alla nomina di Jay Clayton come presidente della SEC nel gennaio 2017, il numero di casi di titoli depositati era significativamente più alto. Erano al massimo storico con 2.622 casi archiviati, un aumento del 60% rispetto ai 18 mesi precedenti.

“Le denunce di titoli depositate su criptovalute o Bitcoin sono triplicate quest’anno come il presidente della SEC Jay Clayton ha annunciato un giro di vite su quell’industria”, ha riferito The National Law Journal . Il Journal ha aggiunto, citando l’esperta di dati legali Laura Hopkins di Lex Machina che:

“La SEC, che ha promesso di esaminare le criptovalute e le prime offerte di monete [ ICO ], è stata responsabile del 30% dei casi archiviati nel 2018, è il secondo filer più popolare di questi casi, superato solo dallo studio legale Levi & Korsinsky “.

The International Business Times ha menzionato che il numero crescente di cause legate alla criptovaluta si allinea anche con l’ascesa e la caduta di bitcoin e altre criptovalute . Durante il boom del 2017 , ci sono stati solo sette casi correlati a criptovalute, tuttavia, quando il valore di mercato di bitcoin è sceso prima nel 2018, il numero di casi è triplicato nel primo trimestre.

Ripple Labs e Bitconnect Face Lawsuits

Avvio Blockchain Ripple Labs è un esempio di una società che stava affrontando una causa negli Stati Uniti. La causa era con R3, una startup blockchain enterprise. Dopo che un accordo di partnership tra le due società è andato a pezzi, R3 ha citato Ripple nel settembre 2017.

Entrambe le aziende hanno accusato e incolpato l’una dell’altra per aver violato l’accordo. Tuttavia, hanno recentemente raggiunto un accordo “di tutte le controversie in sospeso [e] entrambe le parti non vedono l’ora di mettere queste controversie dietro di loro”.

Per quanto riguarda BitConnect, lo scambio di criptovaluta era sospettato di essere uno schema di Ponzi. Secondo a The Financial Express , l’applicazione della legge ritiene che i promotori di BitConnect beneficiato di circa 14,5 milioni di $ da “migliaia di investitori.”

Dopo il Texas e la Carolina del Nord, le autorità di regolamentazione hanno emesso un ordine di sospensione e cessazione dello scambio di criptovalute, operazioni chiuse da BitConnect nel gennaio 2018. La polizia indiana ha anche arrestato Divyesh Darji, il principale promotore di BitConnect il 19 agosto 2018.