Larry Harmon CEO di Coin Ninja è stato arrestato per presunto riciclaggio di 311 milioni di dollari in Bitcoin

Larry Harmon, CEO del sito multimediale di Bitcoin Coin Ninja e fondatore del fornitore di criptovalute DropBit, sta affrontando accuse federali relative al suo uso degli strumenti di privacy di Bitcoin.

I pubblici ministeri federali degli Stati Uniti accusano Harmon di cospirazione per riciclare denaro e gestire un’attività di trasmissione di denaro senza una licenza FinCEN.

Secondo il mandato di arresto presentato all’inizio di questo mese, Harmon avrebbe riciclato oltre 354.468 Bitcoin ( BTC ) (per un valore di $ 311 milioni al momento delle transazioni), consentendo agli utenti di uno strumento per la privacy chiamato Helix e un motore di ricerca darknet chiamato Grams, per effettuare transazioni su AlphaBay, un noto mercato buio che è stato chiuso nel 2017.

Helix ha permesso agli utenti di mescolare le monete prima di spenderle attraverso una transazione CoinJoin. La miscelazione di monete è stata associata al riciclaggio di denaro e ad altre attività illecite.

Harmon sta affrontando una pena detentiva di 30 anni per questi presunti crimini.

Secondo quanto riferito, il giornalista e podcast Peter McCormack ha parlato con il fratello di Harmon, Gary Harmon, il quale ha affermato che le risorse di Coin Ninja sono state congelate e che l’FBI ha rimosso $ 4.000 in Bitcoin dal suo nodo Lightning Network.

