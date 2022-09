La SEC decide che Ethereum ricade sotto la giurisdizione degli Stati Uniti

Quando la SEC ha intentato una causa federale lunedì contro l’influencer cripto Ian Balina per non aver registrato una criptovaluta come sicurezza prima di lanciare un’offerta iniziale di monete (ICO) del 2018, all’inizio tutto sembrava normale: la SEC ha, per anni , ha intentato cause civili contro individui e organizzazioni per aver lanciato ICO non registrati.

Con una mossa audace e potenzialmente senza precedenti sepolta nel paragrafo 69 della causa, la SEC oggi ha affermato di avere il diritto di citare in giudizio Balina non solo perché il suo caso riguarda transazioni effettuate negli Stati Uniti, ma anche perché, essenzialmente, l’intera rete di Ethereum rientra competenza del governo degli Stati Uniti.

Nella sua denuncia, il regolatore ha osservato che l’ETH inviato a Balina è stato “convalidato da una rete di nodi sulla blockchain di Ethereum, che sono raggruppati più densamente negli Stati Uniti che in qualsiasi altro paese”. La SEC conclude quindi: “Di conseguenza, quelle transazioni sono avvenute negli Stati Uniti”.

La SEC sembra suggerire che, poiché più nodi di convalida di Ethereum operano attualmente negli Stati Uniti che in qualsiasi altro paese,tutte le transazioni di Ethereum a livello globale dovrebbero essere considerate di origine americana. Attualmente, il 45,85% di tutti i nodi Ethereum opera dagli Stati Uniti, secondo Etherscan. La seconda più grande densità di nodi è in Germania, con solo il 19%, in confronto.

“Dire che ciò consente [alla SEC] di caratterizzare fare affari sulla blockchain di Ethereum, come fare affari su una borsa valori statunitense”, ha detto aDecrypt il professore di diritto dell’Università del Kentucky Brian Fyre . “Il che, dal loro punto di vista normativo, è conveniente. Rende le cose molto più semplici”.

Se la SEC dovesse classificare con successo l’attività su Ethereum come simile a quella su una borsa valori americana, equivarrebbe all’organismo di regolamentazione che rivendica la giurisdizione su tutte le attività sulla rete Ethereum apparentemente decentralizzata.

Un tale sviluppo costituirebbe un’importante escalation nel ruolo della SEC nella supervisione sia di Ethereum, in particolare, dove si svolge la stragrande maggioranza delle attività NFT e DeFi, sia delle criptovalute nel loro insieme.

Fyre ha osservato che il linguaggio della denuncia odierna non ha alcun peso legale e, a causa della natura della causa della SEC contro Balina, è improbabile che la corte in questo caso influisca su questa questione specifica. Ma ciò non significa che l’affermazione non abbia alcun significato.

“Penso che stiano cercando di ottenere la loro visione di cosa sia Ethereum, e come funziona, nell’ecosistema giudiziario”, ha detto Fyre aDecrypt. “È la SEC che dice: ‘L’intero corpo di attività finanziaria rientra nell’ambito delle cose che regoliamo, e quindi regoleremo tutto.'”

Fyre considera una pretesa così piena di giurisdizione sull’intero ecosistema di Ethereum senza precedenti.

“E’ la prima volta che vedo la SEC spiegare davvero come comprende il funzionamento dell’ecosistema Ethereum e perché pensa che rientri nell’ambito di ciò che la SEC regola”, ha detto.

La scorsa settimana, nelle ore successive alla riuscita fusione di Ethereum in un meccanismo di consenso proof-of-stake, il presidente della SEC Gary Gensler ha insinuatoche la transizione potrebbe avvicinare la rete alla definizione di sicurezza agli occhi del governo.

A seguito di una testimonianza davanti alla commissione bancaria del Senato, Gensler ha espresso la sua opinione su come lo “staking” (cioè la costituzione in pegno di attività a una rete crittografica in cambio di ricompense passive) possa essere interpretato come un’indicazione che un asset si qualifica come un titolo ai sensi del cosiddetto Howey Test, sebbene non abbia indirizzato alcuna criptovaluta o rete specifica per nome.

Fyre pensa che la vicinanza di questa affermazione a quella odierna non sia casuale.

“[Il linguaggio di oggi] sembra perfettamente coerente con ciò a cui Gensler stava arrivando nella sua dichiarazione […] secondo cui la SEC vede tutto questo come una garanzia e quindi prenderà decisioni normative in relazione all’intero ecosistema”, ha affermato Fyre.

2/2 Piuttosto che affrontare un caso semplice, la SEC sta cercando di usarlo per creare un precedente sostenendo che TUTTO IL CRYPTO è sotto la giurisdizione della SEC. Questo è un superamento assolutamente inaccettabile che dovrà essere respinto in modo aggressivo. — Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) 19 settembre 2022

Sotto Gensler, la SEC non ha ancora preso una posizione ufficiale su Ethereum, nonostante la leadership all’interno della Commissione sotto la precedente amministrazione suggerisse che Ethereum fosse “sufficientemente decentralizzato” e quindi non una sicurezza. Ma se la SEC dovesse mai affermare che Ethereum è un titolo non registrato, Fyre dubita che i tribunali lo ostacolerebbero.

“Vedo i giudici che lo accettano assolutamente, certo: Ethereum si trova sostanzialmente negli Stati Uniti, nella misura in cui viene eseguito su un gruppo di computer e un gruppo di questi computer si trova negli Stati Uniti”, ha affermato Fyre. “Sono eventi che si verificano negli Stati Uniti. Nessun problema.”