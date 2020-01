Il regolatore statunitense del mercato azionario sta avvertendo gli investitori dell’ultima svolta nella raccolta fondi di criptovaluta.

In un avviso agli investitori pubblicato martedì (14 gennaio), la Securities and Exchange Commission ha invitato gli investitori a “usare la massima cautela” prima di acquistare token digitali offerti al pubblico attraverso scambi online.

Questo modello alternativo di raccolta fondi è noto come offerta di scambio iniziale o “IEO”.

A differenza delle offerte di monete iniziali (ICO), la strategia di raccolta fondi, resa popolare nel 2017 , in cui gli acquirenti hanno scambiato bitcoin ed etere con token digitali emessi direttamente dalle startup, gli IEO sono gestiti sia da startup che da exchange. (È un po ‘come ospitare una raccolta fondi tramite Kickstarter invece di una vendita di dolci personali.)

In teoria, attraverso gli IEO, gli scambi agiscono come qualcosa di gatekeeper, esaminando i nuovi progetti prima di cercare denaro dal pubblico degli investitori.

Ma poiché le startup spesso pagano gli scambi per il privilegio di elencare i loro token (e poiché gli scambi in genere guadagnano denaro addebitando commissioni sulle negoziazioni), gli IEO non sono molto più sicuri dei loro predecessori ICO.

C’è un chiaro conflitto di interessi e molte di queste piattaforme potrebbero operare illegalmente vendendo titoli non registrati agli investitori con sede negli Stati Uniti.

Già da tempo abbiamo avvertito i nostri lettori di questo fenomeno nel maggio 2019, dichiarando: “Le offerte di scambio iniziali sono il prossimo rischio di Scam di raccolta fondi di criptovalute”.

Da allora, scambi popolari come Coinbase e Binance hanno entrambi esplorato il mercato, con quest’ultimo che facilita le vendite di token tramite Binance Trampolino di lancio.

A dicembre, secondo quanto riferito, la piattaforma ha aiutato la società di intermediazione TroyTrade a raccogliere $ 4 milioni . Al momento, 16 vendite completate sono elencate sul sito Launchpad di Binance.

Queste offerte sono in procinto di seguire lo schema dei loro predecessori ICO.

Nel 2017 e nel 2018, centinaia di startup blockchain e crittografiche hanno raccolto miliardi di dollari attraverso ICO promettendo di rovesciare quasi tutti i settori .

Da archiviazione di file blockchain basata a degli oggetti , però, di token mania di trading ha superato sviluppo pratico.

Negli ultimi tre anni, pochi o nessuno di questi progetti blockchain – pubblici o privati ​​- ha lanciato un prodotto o un’interfaccia legittimamente utile per aziende o consumatori.

Questo non significa accusare completamente la blockchain. Le soluzioni “simili a blockchain” in aree come la sicurezza alimentare sono state positive, ma sono distinte dai sistemi crittografici pubblici e distribuiti, in altre parole, blockchain reali . Il dibattito tra rete pubblica e privata ha suscitato molti progetti, tra cui Libra, il controverso e molto discusso progetto di moneta digitale di Facebook.

Come qualcuno che ha studiato queste piattaforme e le loro sfide per due anni e mezzo, posso tranquillamente dire che “blockchain per X” è un falso.

E chiunque dichiari di usare una blockchain probabilmente non sa molto sulla blockchain o su qualunque “X” sia.