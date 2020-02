La polizia indiana avverte ufficialmente di non fare trading di Cryptovalute

L’ala dei reati economici (EOW) della polizia del Tamil Nadu ha emesso un avvertimento contro i rapporti di criptovaluta.

Fai trading di criptovaluta a tuo rischio e pericolo!

In un comunicato stampa, la polizia del Tamil Nadu EOW ha consigliato ai residenti dello stato di non essere coinvolti in transazioni di criptovaluta a causa del rischio di frode e altre attività criminali. Un estratto dall’affermazione stampa citata da The Hindu recita:

“Alcuni casi di investitori in criptovalute sono stati segnalati in Tamil Nadu. I casi sono stati registrati e gli accusati sono stati arrestati. Si consiglia al pubblico di non trattare criptovalute tra cui Bitcoin, Ethereum, Ripple e altro. Chi commerciava in valute virtuali lo faceva a proprio rischio, dato che la banca centrale non ha concesso alcuna licenza o autorizzazione a nessuna società per trattare tali criptovalute. “

Le forze dell’ordine indiane hanno subito gravi crimini legati alle criptovalute nel paese con diversi arresti effettuati negli ultimi anni. La polizia in India ha anche sequestrato criptovalute da sospetti piani di Ponzi.

Come riportato in precedenza dalla stampa internazionale , l’accademia di polizia nazionale del paese ha introdotto un piano per la formazione degli ufficiali nelle indagini sulla criptovaluta a metà 2019.

Queste azioni di contrasto sono arrivate nel contesto del divieto della Reserve Bank of India (RBI) alle banche commerciali che offrono servizi alle imprese di criptovaluta.

Le criptovalute non sono valuta

Come parte del suo avvertimento contro la partecipazione al commercio di criptovalute, il Tamil Nadu EOW ha dichiarato che le criptovalute non sono né valuta né strumenti di investimento regolamentati come i derivati.

Secondo la dichiarazione, l’assenza di un quadro normativo per l’industria significa che le vittime di schemi fraudolenti di investimenti in criptovalute hanno vie limitate per riparare i loro reclami e presentare richieste di risarcimento danni.

La banca centrale indiana ha anche chiarito lo status legale della criptovaluta nel paese, dicendo che non vi era alcun divieto generale.

L’RBI è ancora bloccato in una disputa legale con le parti interessate del settore dinanzi alla Corte suprema sul divieto del primo alle banche commerciali che offrono servizi di scambi di criptovalute. Nel 2019, un comitato interministeriale ha raccomandato un divieto crittografico totale con multe e pene detentive per le persone sorprese a commerciare in valute virtuali.

Mentre i cryptos sembrano ancora un anatema per le agenzie governative in India, la situazione è il contrario per l’adozione della blockchain.

Diversi parastatali governativi hanno chiesto una maggiore adozione della blockchain con NITI Aayog che recentemente ha fatto riferimento alla blockchain come “il nuovo paradigma della fiducia”.