Ci dispiace doverti informare che https://t.co/6g2K935K80 sospenderà i suoi servizi. Le preoccupazioni normative e impongono a KYC i nostri utenti di costringerci a chiudere i tagli. Avremo un periodo di tolleranza di 4 (fino al 16.12.19) settimane e ti chiederemo cortesemente di ritirare i saldi rimanenti.

We regret to have to inform you that https://t.co/6g2K935K80 will suspend it’s services. Regulatory concerns and force KYC on our users force us to close chop. We will have a grace period of 4 (until 16.12.19) weeks and kindly request you to withdraw any remaining balances.

