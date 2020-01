La Corte britannica blocca su Bitfinex $ 860000 in Bitcoin dei ricattatori Ransomware

Un tribunale del Regno Unito ha ordinato a Bitfinex di congelare bitcoin per un valore di $ 860.000 dopo lo scambio di criptovalute e la società di svaligie blockchain Chainalysis ha rintracciato i fondi in un pagamento ransomware.

La vittima dell’attacco di ransomware aveva pagato $ 950.000 in bitcoin all’autore attraverso una compagnia assicurativa, secondo un deposito pubblicato la scorsa settimana dall’Alta corte del Galles e dell’Inghilterra e riportato per la prima volta da New Money Review . Mentre parte del bitcoin è stato convertito in valuta fiat, il resto sembra essere stato inviato a un indirizzo sulla piattaforma Bitfinex.

Il tribunale ha ordinato a Bitfinex di congelare l’indirizzo e condividere le informazioni sui tuoi clienti (KYC) sul proprietario dell’account.

Alla vittima, una società senza nome, era stato detto di pagare $ 1,2 milioni in bitcoin dopo che i suoi computer erano stati dirottati dal ransomware. L'assicuratore della compagnia, che ha presentato la domanda giudiziaria, alla fine ha pagato $ 950.000 sotto forma di 109,25 BTC, secondo il deposito. Mentre alcuni di questi fondi sono stati convertiti in fiat e non sono rintracciabili, 96 BTC (per un valore di $ 861.200 al momento della stampa) sono stati inviati a un indirizzo di proprietà di Bitfinex.

New Money Review afferma che questa sentenza segna la prima istanza dell’Alta Corte del Regno Unito che approva bitcoin come proprietà.

In una dichiarazione, il direttore delle comunicazioni di Chainalysis Maddie Kennedy ha affermato che “un importante assicuratore informatico ha utilizzato il software Chainalysis per indagare sui pagamenti di ransomware effettuati per conto dei propri clienti e tracciare il flusso di fondi dal punto di estorsione a servizi noti come gli scambi”.

“Una quantità significativa” di questo riscatto è stata rintracciata a un utente su Bitfinex e gli avvocati della compagnia assicurativa sono stati in grado di presentare una petizione per un congelamento di questi fondi, ha detto.

Il deposito conferma che Chainalysis ha aiutato a rintracciare il bitcoin.

Bitfinex e la sua società madre iFinex sono elencati come imputati ("D4" e "D3", rispettivamente) nel deposito. Tuttavia, lo scambio ha dichiarato in una dichiarazione che ha lavorato con il richiedente per rintracciare il bitcoin e che ora non è visto come coinvolto nel crimine.

“Bitfinex ha messo in atto solidi sistemi per consentirle di assistere le autorità di contrasto e i contenziosi in casi come questo”, afferma la dichiarazione. “Comprendiamo che l’attenzione dell’attore del richiedente non è più sulla piattaforma Bitfinex. Ora sembra che Bitfinex sia una parte del tutto innocente confusa in questo illecito”.

I portavoce dello scambio hanno rifiutato di confermare se Bitfinex aveva fornito le informazioni KYC per l’account associato all’indirizzo. Tuttavia, la sentenza del tribunale ha dichiarato che Bitfinex avrebbe fornito le informazioni purché avesse un ordine del tribunale da rispettare.

"È corretto affermare che Bitfinex e la sua società madre iFinex, almeno al momento, hanno collaborato con il richiedente nel senso seguente, ovvero che nella corrispondenza e-mail hanno indicato di non essere in grado di rispettare alcun ordine per identificare le persone associate con il conto, in assenza di un ordine del tribunale, ma che è loro prassi conformarsi all'ordine del tribunale per qualsiasi giurisdizione nazionale ", si legge nella sentenza.