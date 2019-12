La guerra in contanti continua ad essere un punto di discussione in Australia, poiché recentemente è stata discussa al Senato una controversa legge per vietare pagamenti in contanti di oltre $ 10.000 ($ 6.900) tra autorità di regolamentazione e funzionari governativi.

La proposta di legge che non è ancora stata approvata come legge, renderebbe illegale per gli australiani effettuare pagamenti in contanti superiori a A $ 10.000 per qualsiasi bene e servizio, spingendoli all'utilizzo di metodi elettronici e imponendo condanne a due anni di reclusione con multe fino a A $ 25.200 (US $ 17.400) se non conformi.

La normativa australiana sull'intelligence finanziaria AUSTRAC ha la supervisione di oltre 15.000 entità dichiaranti registrate che includono istituti finanziari, rivenditori di lingotti, fornitori di valuta digitale e agenzie di gioco d'azzardo.

L'AUSTRAC fornisce un quadro basato sul rischio (legge AML / CTF) a queste entità segnalanti, che sono tenuti a segnalare qualsiasi transazione superiore a $ 10.000.

Tuttavia, il regolatore non ha alcuna visibilità delle transazioni in contanti. L'AUSTRAC desidera spingere nel sistema finanziario elettronico qualsiasi acquisto di contanti privato di oltre $ 10.000 per essere in grado di monitorare e prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del finanziamento del terrorismo.

Si sospetta che questa proposta di legge abbia meno a che fare con il monitoraggio del crimine tra i cittadini regolari e piuttosto verso la spinta dei depositi bancari di bail-in in preparazione dei tassi di interesse negativi di istituzioni globali come il Fondo monetario internazionale (FMI) per sostenere il sistema finanziario fallito.

Se il problema è realmente orientato a risolvere la mancanza di visibilità nell'economia sommersa, il Senato ha sollevato la preoccupazione che costringere tutti gli australiani ad allontanarsi dai contanti e attraverso il sistema bancario, potrebbe a sua volta spingere l'attività criminale illecita in metodi alternativi come le criptovalute .

“Come risultato di questo disegno di legge, se invia persone nel dominio della criptovaluta digitale, ci troveremo in una situazione, tutto ciò che facciamo è che guidiamo i criminali in un altro posto su cui non si ha molta visibilità?” Il senatore Rex Patrick ha posto la domanda al regolatore.

“Lo spostamento è sempre un rischio”, ha dichiarato Kathryn Haigh, Responsabile legale e politica nazionale dell'AUSTRAC. “L'AUSTRAC non regola la valuta digitale stessa, ciò che abbiamo fatto da aprile 2018 è regolare gli scambi di valuta digitale.”

Sebbene vi siano ancora dibattiti e incertezze su come gestire la rintracciabilità dei contanti, ciò che sorprende di più è che l'uso di criptovalute sia ancora visto come un'alternativa meno praticabile da funzionari e regolatori del governo.

Ciò dimostra che la rivoluzionaria tecnologia blockchain introdotta oltre un decennio fa con lo pseudonimo di “Satoshi Nakamoto” è ancora fraintesa.

L'intenzione di questa invenzione era di usarla come un unico libro mastro pubblico e globale che mantenga la privacy che il denaro offre agli utenti senza anonimato, e tuttavia offre una tracciabilità e una verificabilità di gran lunga maggiori poiché ogni transazione è registrata e disponibile al pubblico.

Ciò fornisce la possibilità di tracciare le transazioni se si ritiene che sia necessaria un'indagine per qualsiasi attività sospetta.

È evidente che questo è ancora molto frainteso da funzionari e regolatori del governo.

È anche un indicatore chiave di quanto siamo lontani dall'adozione da parte di queste grandi entità che potrebbero trarre vantaggio dall'uso di questa tecnologia, soprattutto a causa della trasparenza e dell'efficienza che essa fornirebbe.

Ciò offre una grande opportunità di educazione in materia, presentando i vantaggi di come questo risolve oggi i problemi ai regolatori che vogliono avere piena visibilità di tutte le transazioni, presentando al contempo l'argomentazione opposta degli utenti sulla loro privacy, diritti civili e la sovranità finanziaria rimane intatta con denaro duro, solido e onesto che rimuove il potere dalle autorità centrali e mira a ritenere tutti ugualmente responsabili.

Bitcoin (BSV) rimane una catena legale di firme digitali che fornisce una prova immutabile di tutte le transazioni risalenti al blocco della genesi estratto il 3 gennaio 2009. Queste transazioni avranno ancora le stesse proprietà legali nel 2009 come in un secolo da ora in quanto non possono essere modificati.

Il registro globale e distribuito della blockchain continua a mantenere la promessa di fornire più fungibilità, onestà, privacy e tracciabilità che superano di gran lunga i limiti che il sistema finanziario deve affrontare oggi.

Questo esclude l'uso di altre blockchain che sono nate negli ultimi anni che hanno cercato di imitare Bitcoin , ma non sono riuscite a capire che il modello basato su incentivi di Bitcoin funziona solo se viene utilizzato da tutti come la blockchain globale, garantita dagli incentivi di mining di Proof of Work, rimane privata ma non anonima e il mantenimento di un protocollo stabile che garantisce che il potere venga rimosso da qualsiasi autorità centrale.