Il Dipartimento dei servizi finanziari dello Stato di New York, il regolatore Bitlicense, ha pubblicato un quadro proposto per le società autorizzate che cercano di elencare nuove monete.

Questa è la prima volta che il regolatore ha proposto modifiche alla sua regolamentazione crittografica in cinque anni.

Tra le modifiche, i licenziatari saranno in grado di autocertificare la conformità delle loro nuove monete senza dover ottenere l'approvazione preventiva da parte dell'autorità di regolamentazione.

Prime modifiche normative in 5 anni

Il Dipartimento dei servizi finanziari dello Stato di New York (DFS) ha pubblicato “proposte di orientamento relative all'adozione o alla quotazione delle valute virtuali” mercoledì.

“Per fornire chiarezza normativa ed efficienza e garantire che il nostro approccio alla regolamentazione delle attività in valuta virtuale rifletta le realtà di un mercato in evoluzione”, ha annunciato il DFS:

Stiamo rivedendo le nostre normative sulla valuta virtuale e il modo in cui sono implementate.

Il dipartimento ha iniziato a regolamentare l'industria delle criptovalute nel luglio 2014. Finora sono state concesse due dozzine di Bitlicenze o carte di fiducia a società di criptovalute per operare nello stato di New York.

Il regolatore ha spiegato che alcuni dei suoi licenziatari hanno chiesto di elencare nuove monete oltre a quelle elencate nelle loro domande iniziali con il DFS. Il dipartimento sta ora cercando commenti da tutte le parti interessate e dal pubblico in merito a due proposte di adozione di monete o opzioni di quotazione che desidera mettere a disposizione dei licenziatari.

I commenti devono essere inviati entro il 27 gennaio 2020.

Il quadro proposto

In primo luogo, il DFS propone di creare una pagina Web che elenchi tutte le monete che ha pre-approvato per tutti i licenziatari da elencare senza dover ottenere l'approvazione preventiva.

L'elenco “può essere aggiornato di volta in volta, a condizione che tali monete quotate non siano state soggette a modifiche, divisioni o cambiamenti dopo la loro quotazione sulla pagina Web DFS”, ha precisato il regolatore, aggiungendo:

Le monete attualmente contemplate per l'elenco includono bitcoin, bitcoin cash, etere, etere classico, litecoin, ripple, paxos standard e gemini dollaro.

In secondo luogo, il regolatore propone un quadro che consenta di adattare la politica di quotazione allo specifico modello di business e profilo di rischio di un licenziatario per creare una politica di quotazione specifica per l'impresa. Il DFS ha chiarito:

Si può autocertificare.

Dopo l'approvazione, la società può autocertificare la quotazione di nuove monete su base continuativa, in linea con la politica approvata dalla società, con preavviso al dipartimento e senza la necessità di un'approvazione preventiva.

Il DFS ha ribadito che i licenziatari che non dispongono di politiche di classificazione delle monete aziendali approvate da DFS sono tenuti a chiedere la sua approvazione preventiva per offrire monete che non figurano nell'elenco approvato.

Inoltre, tutti i licenziatari “sono tenuti a tenere informato DFS, al più tardi al momento della successiva presentazione trimestrale, di tutte le monete da utilizzare o da offrire in relazione alle loro attività commerciali in valuta virtuale”.

La politica di collocamento delle monete di un licenziatario “dovrebbe consistere in solide procedure che affrontino in modo completo tutte le fasi coinvolte nella revisione e approvazione delle valute virtuali in relazione alle attività commerciali di valuta virtuale del licenziatario”, ha descritto il DFS.

La politica deve essere adattata allo “specifico modello di business, operazioni, clienti e controparti, aree geografiche delle operazioni, fornitori di servizi e utilizzo, scopo e caratteristiche specifiche delle monete in esame. Dovrebbe inoltre includere procedure per la notifica a DFS di nuovi elenchi di monete. ”

