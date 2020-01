n una sorprendente svolta di eventi, il Qatar Financial Center (QFC) ha annunciato che avrebbe vietato tutte le attività legate alla criptovaluta all’interno del settore.

La notizia arriva come uno shock in quanto il Qatar è stato visto come un leader in termini di adozione di blockchain nella regione.

Ora, i funzionari del governo stanno esprimendo preoccupazioni per il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo come mezzo per soffocare le attività di criptovaluta locali.

La notizia del divieto di criptovaluta è arrivata tramite un rapporto dell’Autorità di regolamentazione del Qatar Financial Center ( QFCRA ).

Nel rapporto ormai infame, il QFCRA ha dichiarato che tutti i servizi che coinvolgono criptovalute sono ora illegali all’interno della zona economica esclusiva. Specificamente elencati nel rapporto sono componenti critici per il mercato.

Questi componenti includono criptovalute e criptovalute e scambi criptovalute. Inoltre, il rapporto elenca direttamente i servizi di asset virtuali inclusi quelli che facilitano la negoziazione, la custodia e l’emissione di asset virtuali in qualsiasi forma o modo.

Token sicuri

È interessante notare che il rapporto non vieta i token di sicurezza . In effetti, questi strumenti finanziari unici rimangono inalterati dalla nuova legislazione.

Il rapporto afferma che gli strumenti finanziari regolati dalla QFCRA, dalla Qatar Central Bank o dall’Autorità per i mercati finanziari del Qatar sono esenti dal divieto. Questo ha senso dal punto di vista del Qatar perché questi token sono sottoposti alla verifica AML e KYC completa .

Discutendo della decisione, lo sceicco Abdulla bin Saoud Al-Thani, governatore della Banca centrale del Qatar, ha sottolineato alcuni punti chiave sul perché i regolamenti abbiano senso.

Ha affermato che è necessario compiere uno sforzo correlato per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Ritiene che solo un quadro regolamentare e legislativo più rigoroso ed efficace possa svolgere questo compito.

Sembra che quest’ultima manovra sia in realtà solo una parte del nuovo approccio generale del Qatar alla lotta contro il riciclaggio di denaro. Di recente, il paese ha istituito un’ampia legislazione AML. Tutte queste leggi cercano di frenare coloro che tentano di nascondere denaro al governo.

Il Qatar Financial Center – QFC

Il QFC è una giurisdizione speciale all’interno del paese progettata per stimolare la crescita economica. Le aziende che chiamano casa QFC hanno accesso a una serie di vantaggi esclusivi.

Questi vantaggi includono una ridotta infrastruttura legale, commerciale, fiscale e normativa. In questo modo, il Qatar cerca di attrarre le imprese e facilitare lo sviluppo economico in avanti.

Regolamenti più severi a livello globale

La decisione del Qatar di aggiungere ulteriori regolamenti al settore delle criptovalute rispecchia quella di numerosi altri paesi. Proprio di recente, i legislatori statunitensi hanno proposto una nuova legislazione per portare gran parte del mercato delle criptovalute sotto la giurisdizione dei regolatori.

Se le nuove fatture ricevessero l’approvazione, ci sarebbero implicazioni di ampia portata per il settore.

Inoltre, anche i legislatori dell’UE hanno messo a punto una nuova legislazione. Il 10 gennaio 2020, l’Unione Europea (UE) avvierà la Quinta Direttiva antiriciclaggio (5AMLD).

Questa nuova legge richiede che tutte le piattaforme di risorse digitali e persino i fornitori di portafogli verificino e registrino le identità dei clienti.

Il Qatar fa un passo indietro

Mentre il Qatar cerca di ottenere un maggiore controllo sull’uso e sulla negoziazione di risorse digitali all’interno del proprio confine, è possibile che queste nuove normative abbiano un effetto negativo.

Le criptovalute, molte delle quali sono progettate per funzionare in modo anonimo, non sono così facilmente regolabili e monitorabili.

Per ora, il Qatar vedrà esattamente ciò che serve per sorvegliare il regno digitale mentre avviano l’applicazione della loro nuova legislazione sulle criptovalute.