Il nuovo quadro regolatorio su Blockchain e antiriclaggio del governo americano

Le preoccupazioni degli Stati Uniti sull’aumento dell’uso della criptovaluta nelle attività illegali sono cresciute solo mentre gli sviluppi nello spazio continuano a spingere.

Esiste una corsa globale per il lancio di stablecoin che potrebbero essere potenzialmente utilizzate da più della metà della popolazione mondiale.

Nel frattempo, Facebook si impegna a lanciare una Libra conforme alle normative e che può essere utilizzata da oltre 2,5 miliardi di abbonati Facebook.

La Russia sta guidando la prima iniziativa multinazionale di stablecoin al mondo insieme all’Unione economica eurasiatica e ai paesi BRICS, che potrebbe essere utilizzata dal 41% della popolazione mondiale, e Tether ha lanciato una stablecoin offshore con ancore di yuan chiamata CNHT, che può essere trasmessa da persona a -person tramite dispositivi mobili basati su blockchain.

In mezzo a questi sviluppi, le rigide leggi federali statunitensi e le successive misure antiriciclaggio adottate dalle tradizionali istituzioni finanziarie stanno forzando sofisticati sindacati transnazionali organizzati e avversari stranieri come Cina, Russia, Corea del Nord e Iran, nonché gruppi terroristici e altri non attori statali, per spostare il movimento dei loro proventi illeciti al di fuori del settore finanziario consolidato.

Per evitare il controllo delle forze dell’ordine statunitensi, questi attori utilizzano sempre più metodi non tradizionali spostando fondi crittografici peer-to-peer tramite dispositivi mobili, scambi di criptovalute e mercati darknet dentro e fuori gli Stati Uniti

Di conseguenza, le forze dell’ordine e le autorità di regolamentazione statunitensi hanno risposto a queste preoccupazioni continuando gli sforzi delle forze dell’ordine, istituendo un programma di intelligence sulla criptovaluta e proponendo nuovi regolamenti e requisiti di rendicontazione fiscale per aprire la strada all’adozione diffusa della tecnologia blockchain.

Gli sforzi delle forze dell’ordine statunitensi

In un’intervista con C-Span, il vice procuratore generale associato del Dipartimento di Giustizia Sujit Raman ha discusso delle sfide che le forze dell’ordine statunitensi affrontano nel rintracciare i pagamenti crittografici peer-to-peer effettuati su mercati oscuri crittografati e gli scambi di criptovalute tramite dispositivi mobili che i criminali utilizzano sempre più spesso.

Tuttavia, nonostante queste sfide, il Dipartimento di Giustizia americano ha recentemente accusato due cittadini cinesi di aver riciclato oltre 100 milioni di dollari di criptovalute attraverso 113 conti in valuta virtuale da un attacco di uno scambio di criptovaluta da parte di attori nordcoreani che stavano cercando di eludere le sanzioni statunitensi.

Questa sentenza è il risultato di un’indagine multi-giurisdizionale intrapresa dalla Divisione per le indagini penali dell’Internal Revenue Service, dall’FBI, dalle Indagini sulla sicurezza interna e dalla Polizia nazionale coreana della Repubblica di Corea.

Il DoJ ha anche annunciato che il riciclatore di denaro “go-to” della rete oscura, che ha agito come un “mixer Bitcoin” -- sollecitando $ 300 milioni in criptovaluta da criminali, tagliando e tagliando le monete, e poi remixandole in un tentativo alla fine inutile di oscurare la loro fonte -- è stato incriminato .

Il darknet è davvero solo Internet con una svolta critica. Chiunque abbia accesso a Internet può accedere a darknet, ma deve farlo utilizzando Tor -- The Onion Router.

Nella sua forma più semplice, Tor è una rete di computer interconnessi crittografata in tutto il mondo che consente a chiunque di accedere a Internet con anonimato completo. Tor non è di per sé illegale, ma può essere utilizzato dai criminali che cercano di nascondere le loro attività ed eludere il rilevamento delle forze dell’ordine.

I mercati di Darknet richiedono anche che vengano effettuati pagamenti in criptovaluta, stablecoin o bicchieri di criptovaluta come Monero ( XMR ) per aggiungere un altro livello di anonimato alle transazioni che si verificano sul mercato oscuro.

Il riciclaggio di denaro attraverso criptovalute e stablecoin lascia una scia permanente sulla blockchain. I criminali sono stati ripetutamente annullati perché si sono affidati alla criptovaluta per una parte delle loro attività nefaste. A volte, sono stati arrestati anni dopo i loro presunti crimini.

Per evitare il rilevamento, i criminali usano bicchieri di criptovaluta come Cloakcoin, Dash, PIVX e Zcoin, che hanno servizi di mixaggio integrati come parte della loro rete blockchain. Monero, la cripto preferita dei trafficanti di droga, offre l’anonimato senza rovinare i servizi grazie al suo design blockchain incentrato sulla privacy.

Tali bicchieri di criptovaluta impediscono ulteriormente la riscossione delle imposte e il rilevamento di pratiche antiriciclaggio da parte delle forze dell’ordine.

Il programma di intelligence sulle criptovalute

Immigration and Customs Enforcement, o ICE, è la principale agenzia investigativa criminale all’interno del Dipartimento della Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti, che ha sviluppato una nuova tecnica per tenere traccia delle attività crittografiche senza licenza.

L’ICE applica più di 400 statuti federali che prendono di mira i mercati darknet per combattere il movimento illegale di fondi crittografici con l’aiuto di agenti che hanno ricevuto un “addestramento avanzato su darknet” da almeno settembre 2019. L’ICE ha rivelato l’esistenza di un programma di intelligence sulle criptovalute nella proposta di bilancio 2021 dell’agenzia.

La proposta afferma che il programma cercherà di identificare i flussi di capitale crittografico senza licenza che si svolgono attraverso mercati peer-to-peer, forum online, scambi di criptovalute, dispositivi mobili basati su blockchain e mercati darknet.

Il CIP è stato sviluppato dal Bulk Cash Smuggling Center dell’ICE, che identifica, indaga e interrompe le attività di contrabbando di criptovaluta in tutto il mondo.

Nuovi regolamenti crittografici

Proprio a febbraio, il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Steven Mnuchin ha detto al Senato Finance Committee che il braccio investigativo della sua agenzia avrebbe presto introdotto norme più rigorose sulle valute digitali per aiutare a esporre conti “segreti” e altre attività nefaste.

“Vogliamo assicurarci che la tecnologia blockchain passi avanti”, ha detto ai legislatori, in seguito con, “Vogliamo assicurarci che le criptovalute non vengano utilizzate per l’equivalente dei vecchi conti bancari con numeri segreti svizzeri”.

Il suo obiettivo è garantire che le forze dell’ordine possano vedere dove scorre il denaro e che non viene utilizzato per il riciclaggio di denaro sporco, ha affermato.

L’IRS emette un nuovo modulo di conformità fiscale per gli individui

I contribuenti sono tenuti a dichiarare e pagare le imposte sul reddito derivante dall’uso della valuta virtuale. L’Internal Revenue Service ha emesso un nuovo progetto di conformità fiscale 2019 Modulo 1040, Schedule 1 , chiedendo ai singoli contribuenti di rispondere a una domanda simile a quella relativa ai conti finanziari esteri.

La domanda appena aggiunta è stata: “[A] t in qualsiasi momento durante il 2019, hai ricevuto, venduto, inviato, scambiato o altrimenti acquisito interessi finanziari in qualsiasi valuta virtuale?”

Inoltre, l’American Institute of Certified Public Accountants ha pubblicato ulteriori indicazioni non vincolanti, in un aiuto pratico su come contabilizzare le criptovalute.