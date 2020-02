Il governo indiano rilascia la strategia nazionale Blockchain decisa dal think tank politico

Un think tank politico del governo indiano, NITI Aayog, ha pubblicato il suo documento nazionale sulla blockchain politica intitolato “Blockchain – The India Strategy”, che spiega i diversi casi d’uso della blockchain in India insieme a alcune conclusioni dai progetti pilota in corso.

NITI Aayog è stata fondata con l’obiettivo di raggiungere obiettivi di sviluppo sostenibile promuovendo il coinvolgimento dei governi statali dell’India nel processo di elaborazione delle politiche economiche.

La strategia presenta un piano in due parti

Il documento di strategia si rivolge a parti interessate come governo, leader aziendali e cittadini con l’obiettivo di demistificare i concetti che circondano la tecnologia blockchain. Mira a creare un piano d’azione nazionale concreto verso la tecnologia blockchain.

Il documento programmatico è stato rilasciato in due parti diverse. La prima parte tratta concetti di base, sistemi fiduciari, il potenziale economico di contratti intelligenti e blockchain, facilità di fare affari e diversi casi d’uso in corso.

La seconda parte verrà rilasciata nelle prossime settimane, che coprirà principalmente diverse raccomandazioni per l’utilizzo della tecnologia blockchain in India.

Il think tank spiega che le caratteristiche generiche della tecnologia di contabilità distribuita potrebbero rappresentare un cambiamento di paradigma nell’economia politica dell’India. Sottolinea un ripensamento dell’attuale impegno degli organi governativi:

“Il governo dovrebbe prestare particolare attenzione alla rete decentralizzata in cui le transazioni peer-to-peer possono creare più valore socio-economico. Se l’entità statale è lì solo per la manutenzione del libro mastro e non per aggiungere valore, allora possiamo ricoprire il ruolo del governo.

Ad esempio, il documento di strategia afferma che per le transazioni fondiarie e immobiliari potrebbe esistere un sistema basato su DLT che renderebbe superflua l’archiviazione da parte di un’entità governativa.

I progetti pilota forniscono informazioni preziose

NITI Aayog ha perseguito prove di concetti in quattro aree nel tentativo di comprendere meglio i possibili ostacoli all’implementazione della tecnologia blockchain.

I progetti pilota includevano una traccia e traccia di droghe nella catena di approvvigionamento farmaceutica, la verifica dei reclami e l’approvazione nell’erogazione di sussidi per i fertilizzanti, la verifica dei certificati universitari e un trasferimento di documenti fondiari.

Tuttavia, per distribuire blockchain su larga scala, i settori pubblico e privato necessitano di alcune modifiche legali e normative, secondo NITI Aayog.

Qual è il prossimo?

La seconda parte della strategia, che sarà pubblicata nelle prossime settimane, si concentrerà sulle raccomandazioni per stabilire l’India come un vivace ecosistema blockchain, comprese le considerazioni normative e politiche, la creazione di un’infrastruttura nazionale per le soluzioni politiche e un processo di approvvigionamento che le agenzie governative devono adottare tecnologia blockchain.

Il documento rilasciato da NITI Aayog è la seconda strategia del genere pubblicata da un’entità governativa nelle ultime settimane.

All’inizio di questo mese la stampa internazionale ha riferito che l’istituto nazionale indiano per la governance intelligente, un ente pubblico senza scopo di lucro incorporato dal governo indiano, ha pubblicato un progetto di documento sulla strategia nazionale blockchain del paese.