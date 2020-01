Secondo l’US House Financial Services Committee, la natura del Bitcoin e di altre criptovalute consente ai neo nazisti e ai terroristi domestici di finanziare le loro attività.

Questo mercoledì, un comitato dei servizi finanziari della Camera degli Stati Uniti ha tenuto un’audizione durante la quale i suoi membri hanno affrontato il tema delle criptovalute.

Il deputato americano, Brad Sherman della California, ha preso l’iniziativa affermando che la sicurezza e la segretezza dei bitcoin consentono ai terroristi domestici di finanziare le loro operazioni negli Stati Uniti.

Il deputato Sherman ha affermato specificamente che i suprematisti bianchi stanno usando Bitcoin, sostenendo che,

“Se funziona per Hamas, funzionerà anche per i nazisti.

Le stesse preoccupazioni sono arrivate dal direttore dell’ufficio per la sicurezza e la preparazione della patria del New Jersey, Jared Maples, nonché da Rena Miller, esperta di finanza del Congressional Research Service.

Maples ha notato che Hamas preferisce le monete a causa della loro segretezza e privacy e che The Daily Stormer, Andrew Anglin, ha ricevuto una donazione di $ 60.000 BTC dopo l’attacco a Charlottesville, in Virginia.

Altri membri del Comitato della Camera hanno fatto osservazioni simili, rilevando numerosi casi noti di membri neonazisti che usano o ricevono donazioni in criptovaluta che hanno permesso loro di continuare le loro operazioni in tutto il paese.

George Selim, vicepresidente senior della Anti-Defamation League, ha dichiarato che i noti siti web nazisti come “Stormfront” dipendevano fortemente da tali donazioni.

Tuttavia, mentre i membri del Comitato hanno concordato sull’importanza di combattere gruppi terroristici, hanno anche affermato di essere consapevoli della privacy degli utenti criptati che non hanno nulla a che fare con tali gruppi. Finora, il modo più efficace di agire contro i gruppi nazisti negli Stati Uniti è stato quello di tagliare i loro finanziamenti.

Finora sono riusciti a raccogliere donazioni tramite canali come PayPal , nonché a guadagnare attraverso la pubblicità su piattaforme come YouTube , vari siti di odio e persino vendendo canzoni su iTunes.

Ci sono stati numerosi funzionari statunitensi che hanno parlato contro Bitcoin e il resto del mercato delle criptovalute negli ultimi 11 anni. Tuttavia, il deputato Brad Sherman potrebbe essere uno dei “nemici” più duri della criptovaluta nel paese.

Sherman ha ripetuto continuamente le sue affermazioni secondo cui Bitcoin non ha altro uso che facilitare attività nefaste. Questo è stato il suo messaggio principale per anni e ha persino chiesto un divieto totale sulla criptovaluta più di una volta.

Sherman è apparso anche su Bloomberg TV l’anno scorso, discutendo dei pericoli della Bilancia di Facebook, affermando che la moneta in arrivo è una minaccia per l’economia e la sicurezza nazionale degli Stati Uniti.

[contenuto incorporato]

Tuttavia, non passò molto tempo prima che volgesse la discussione all’intero settore delle criptovalute, ancora una volta Bashing Bitcoin nel processo. Ha notato che

Non puoi comprare un pacchetto di gomme per un Bitcoin. Deve avere una rampa in modo da poterlo convertire in una valuta sovrana, sostenendo che è qui che entra in gioco Libra.