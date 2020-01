I contatti saranno considerati prove in tribunale e saranno riconosciuti come alternativa ai registri cartacei. L’industria delle criptovalute in Illinois sarà libera dalle interferenze del governo locale (fiscalità e regolamenti).

Dopo essere entrato in vigore il 1 ° gennaio, il “Blockchain Technology Act” dell’Illinois ha lasciato il posto a potenziali nuovi scenari legali per i contratti basati su blockchain.

I contratti saranno considerati prove in tribunale, esenti statutariamente dalle tasse locali e considerati un’alternativa ai registri cartacei.

La legge dice:

Un contratto intelligente, un record o una firma non possono essere negati per effetto legale o esecutività solo perché è stata utilizzata una blockchain per creare, archiviare o verificare il contratto intelligente, il record o la firma.

La legge dell’Illinois estende il riconoscimento legale che è già goduto dai contratti cartacei agli accordi e ai contratti blockchain in modo che siano riconosciuti come entità legali dallo stato. La legge protegge anche la sfera cripto dall’imposizione fiscale e dalle normative del governo locale.

Alison Mangiero, presidente della società di tecnologia blockchain TQ Tezos, ha dichiarato:

La legge garantisce che le aziende e i singoli membri della comunità non dovranno navigare in un patchwork della regolamentazione blockchain locale.

Blockchain al centro

Tatyana Ruderman, consigliere degli uffici di InfoLawGroup a Chicago, ha affermato che la legge potrebbe supportare le aziende che intendono utilizzare sistemi di registrazione basati su blockchain.

Crede anche che la formulazione della legge sia vaga e che potrebbe rappresentare una sfida legale in seguito.

Lei disse:

È probabile che la legge sia messa alla prova in tribunale dalle parti che in seguito vogliono tentare di invalidare una transazione blockchain.

Ruderman ha detto che solo perché l’Illinois ha attuato la legge, non significa che lo faranno anche gli Stati vicini come Indiana.

Potrebbe non avere senso per le aziende che operano al di fuori dell’Illinois implementare la gestione dei contratti basata su blockchain solo in Illinois e non altrove “, ha affermato.

“Questa potrebbe essere un’area in cui ha senso che l’industria si unisca e si accordi su alcuni standard per colmare le lacune.