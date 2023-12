Fabio Panetta nuovo Governatore della Banca d’Italia a favore della CBDC Euro Digitale per difendersi contro Amazon Apple Paypal e Tencent

L’Intervento Rivoluzionario di Panetta e l’Euro Digitale come arma di difesa contro le Big Tech come Amazon Apple Paypal e Tencent

Nel suo primo intervento pubblico come Governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta ha affrontato un tema cruciale per il futuro finanziario: l’ascesa delle big tech nel settore dei pagamenti e l’importanza dell’introduzione dell’euro digitale. Durante una conferenza a Francoforte, Panetta ha delineato una visione chiara: l’euro digitale non è solo una nuova forma di valuta, ma un essenziale strumento di difesa contro l’influenza crescente di giganti tecnologici come Apple, Amazon, Tencent e Paypal.

Queste aziende, pur non essendo istituzioni bancarie tradizionali, stanno assumendo un ruolo sempre più dominante nel mondo dei pagamenti al dettaglio, rappresentando una minaccia significativa per il ruolo delle banche centrali e la stabilità finanziaria generale.

L’Euro Digitale come Salvaguardia della Sovranità Monetaria





Panetta sottolinea l’importanza dell’euro digitale come campo di gioco vitale per la sopravvivenza delle banche centrali e la moneta come simbolo di autorità statale. Affrontando il rischio di un declino delle banche centrali e la possibilità di scenari poco favorevoli, il Governatore insiste sulla necessità di adattarsi ai tempi, abbracciando la digitalizzazione e soddisfacendo le esigenze dei cittadini, sempre più inclini ai pagamenti digitali rispetto al contante fisico.

L’intervento di Panetta rivendica la centralità della moneta di banca centrale nell’era digitale e pone l’euro digitale come una risposta proattiva alla sfida rappresentata dalla digitalizzazione dei pagamenti.

Big Tech nei Pagamenti: Un Cambiamento Preoccupante





Panetta mette in guardia dal rapido cambiamento nel settore dei pagamenti, con grandi piattaforme tecnologiche e social network che entrano aggressivamente in questo spazio. Sfruttando enormi banche dati di utenti profilati, tecnologie proprietarie e la loro dimensione sovranazionale, queste piattaforme stanno creando uno scenario in cui possono emergere costi più elevati per i cittadini, problemi di privacy, la nascita di monete sovranazionali che minacciano la trasmissione della politica monetaria e un’erosione del ruolo tradizionale delle banche.

Questa evoluzione del panorama dei pagamenti presenta sfide significative sia per i cittadini che per le istituzioni finanziarie tradizionali, sottolineando l’importanza dell’euro digitale come antidoto a questi sviluppi.

La Risposta Proattiva dell’Euro Digitale

Nel contesto di un ambiente finanziario in rapida evoluzione, l’euro digitale emerge come una soluzione proattiva e necessaria. Le osservazioni di Panetta sottolineano la necessità di una moneta di banca centrale che sia in grado di interpretare e rispondere efficacemente ai cambiamenti portati dalla digitalizzazione. L’euro digitale rappresenta quindi una risposta strategica alle sfide poste dalle big tech e una salvaguardia per mantenere la centralità e la sovranità della moneta di banca centrale nel panorama finanziario in evoluzione.

Le Sfide per Cittadini e Banche Centrali

Le implicazioni dell’ascesa delle big tech nel settore dei pagamenti sono profonde e variegate. Panetta mette in evidenza le sfide che i cittadini e le banche centrali devono affrontare in questo contesto mutevole.

La convergenza di tecnologie avanzate, grandi banche dati e una mancanza di regolamentazione crea uno scenario in cui le banche centrali rischiano di perdere il controllo sul sistema finanziario. L’euro digitale è visto come un elemento chiave per contrastare questa tendenza, garantendo stabilità finanziaria e rispondendo alle esigenze dei cittadini in un mondo sempre più digitale.

Un Nuovo Orizzonte Finanziario

In conclusione, l’intervento di Panetta apre un nuovo capitolo nel dibattito sul futuro della moneta e dei sistemi di pagamento.

L’euro digitale non è solo una questione tecnologica o finanziaria; è un simbolo di adattamento e risposta ai cambiamenti epocali nel settore dei pagamenti e della finanza. La sua introduzione rappresenta un passo cruciale per garantire che le banche centrali rimangano attori chiave nell’era digitale, offrendo ai cittadini soluzioni sicure e regolamentate per i loro bisogni finanziari.