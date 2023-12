Coinbase registra un aumento delle Richieste di Informazioni da Parte delle forze dell’ordine e delle Autorità Governative

Il Crypto Exchange Coinbase Affronta un Incremento delle Richieste da Parte delle Forze dell’Ordine e delle Agenzie Governative

L’evoluzione del mondo delle criptovalute è sempre sotto la lente d’ingrandimento, e in questo contesto, Coinbase, uno dei più grandi crypto exchange al mondo, ha recentemente reso noto un incremento significativo delle richieste di informazioni provenienti da enti legali e governativi. In un rapporto annuale sulla trasparenza, Coinbase ha rivelato un aumento del 6% delle richieste rispetto all’anno precedente. Un dato che solleva interrogativi e riflessioni sulle dinamiche di controllo e regolamentazione delle criptovalute a livello globale.

L’Aumento delle Richieste e le Giurisdizioni Coinvolte

Coinbase, un nome che non ha bisogno di presentazioni nel mondo delle criptovalute, ha dichiarato di aver ricevuto 13.079 richieste di informazioni da parte delle forze dell’ordine e delle agenzie governative nel periodo compreso tra il quarto trimestre del 2022 e il terzo trimestre del 2023. Questo incremento è sicuramente un campanello d’allarme, considerando che coinvolge un numero sempre maggiore di giurisdizioni.





Tra le nazioni che si sono rivolte a Coinbase per ottenere informazioni, Stati Uniti, Germania, Regno Unito e Spagna rappresentano il grosso delle richieste, costituendo ben il 73% del totale. Gli Stati Uniti, in particolare, sono emersi come il principale richiedente, con ben 5.686 richieste, un aumento rispetto alle 5.304 del periodo precedente. Le agenzie di polizia criminale statunitensi hanno composto la stragrande maggioranza di queste richieste, attestandosi al 90,4%. La Germania si è classificata al secondo posto, con 1.906 richieste, mentre il Regno Unito ha registrato un leggero calo nel corso dell’anno, scendendo a 1.401 richieste. La Spagna, con 732 richieste, si è posizionata al quarto posto.

Le Sorprendenti Tendenze Globali

Tuttavia, le sorprese non si fermano qui. L’Australia ha fatto un balzo impressionante con un aumento del 262% delle richieste inviate a Coinbase rispetto all’anno precedente, posizionandosi al sesto posto con 453 richieste. Anche Paesi come l’Ucraina e il Portogallo hanno più che triplicato e raddoppiato rispettivamente le loro richieste, sebbene non abbiano raggiunto la Top 15 delle nazioni con il maggior numero di richieste.





È interessante notare che questo rapporto riguarda il periodo dal quarto trimestre del 2022 al terzo trimestre del 2023 e include varie tipologie di richieste, tra cui citazioni in giudizio, ordini del tribunale, mandati di perquisizione e altri procedimenti legali formali. Coinbase, in risposta a queste richieste, ha fornito informazioni sui clienti, come il nome, l’indirizzo IP di accesso/logout recente e le informazioni di pagamento. Tuttavia, è importante sottolineare che in alcune circostanze, Coinbase ha chiesto al governo o alle forze dell’ordine di circoscrivere la loro richiesta, dimostrando un impegno per la tutela della privacy dei propri utenti.

Il Contesto Normativo Globale

In un contesto in cui il settore delle criptovalute è soggetto a crescenti regolamentazioni, il rapporto di Coinbase solleva importanti domande sulle dinamiche in gioco. A settembre, Coinbase ha sottolineato che l’83% dei “membri del G20 e dei principali hub finanziari” ha implementato normative sulle criptovalute o ha approvato leggi in materia. Tra queste normative spicca il regolamento dell’Unione Europea sui mercati degli asset crypto (MiCA), approvato ad aprile, che rappresenta un importante passo avanti nella regolamentazione delle criptovalute a livello europeo.

La Crescente Intensificazione della Lotta Contro i Crimini Legati alle Criptovalute

Parallelamente a questo quadro di regolamentazione crescente, le agenzie di polizia di tutto il mondo stanno intensificando la lotta contro i crimini legati alle criptovalute. Molte di esse hanno rafforzato le proprie unità di polizia specializzate per investigare e rintracciare le transazioni potenzialmente illecite di criptovalute. La criptoindustria, in costante evoluzione, si trova quindi a dover fare i conti con nuove sfide in materia di sicurezza e legalità.

Coinbase sotto la Lente d’Inchiesta

Coinbase stessa non è stata immune da controversie legali. A giugno di quest’anno, è stata oggetto di un’azione di controllo sotto forma di una causa da parte della Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti, accusata di vendita di titoli non registrati. Tuttavia, la società ha deciso di contestare l’autorità della SEC in questo caso, presentando un deposito in tribunale a ottobre. Questo scenario dimostra come Coinbase sia pronta a difendere la propria posizione di leader nel settore delle criptovalute.

Impegno per la Trasparenza

In conclusione, Coinbase, attraverso il suo quinto rapporto annuale sulla trasparenza, ribadisce il suo impegno a condividere apertamente informazioni sulle richieste di dati governativi. Questo impegno è volto a guadagnare la fiducia dei clienti, dei partner e delle comunità servite. In un panorama sempre più complesso, l’azienda dimostra la sua volontà di operare in un ambiente regolamentato e di adottare le misure necessarie per garantire la sicurezza e la legalità delle operazioni legate alle criptovalute.

La Strategia di Espansione di Coinbase nell’Unione Europea e Altrove

Coinbase, un attore chiave nell’ecosistema delle criptovalute, è presente in oltre 100 Paesi. A settembre, l’azienda ha annunciato piani ambiziosi di espansione in diverse giurisdizioni, tra cui l’Unione Europea, il Regno Unito, il Canada, il Brasile, Singapore e l’Australia. Questa decisione è stata motivata dalla percezione che queste nazioni stiano “emanando normative chiare” in merito alle criptovalute.

Questo passo audace di Coinbase riflette la sua volontà di crescere in mercati chiave in cui le criptovalute stanno guadagnando sempre più rilevanza e accettazione. Tuttavia, questa espansione comporta anche la necessità di rispettare le regolamentazioni locali e di collaborare con le autorità competenti.

In un panorama in continua evoluzione, il recente aumento del 6% delle richieste di informazioni a Coinbase da parte delle forze dell’ordine e delle agenzie governative evidenzia le sfide e le opportunità che il settore delle criptovalute affronta. Questo fenomeno è parte di un quadro più ampio di crescente regolamentazione e controllo delle criptovalute in tutto il mondo.

Coinbase, da parte sua, si impegna a operare in un ambiente regolamentato, garantendo la sicurezza e la legalità delle operazioni legate alle criptovalute. La sua strategia di espansione in diverse giurisdizioni mostra la sua fiducia nella crescita continua del settore delle criptovalute e la volontà di essere un attore chiave in questo processo.

Il mondo delle criptovalute continua a destare interesse e a generare discussioni a livello globale. Le dinamiche in gioco sono complesse e in evoluzione, e sarà interessante seguire come Coinbase e altre piattaforme simili affronteranno le sfide e le opportunità che si presenteranno in futuro.