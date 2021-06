Binance a rischio chiusura?

L’autorità di vigilanza finanziaria del Regno Unito ha ordinato a Binance di interrompere qualsiasi attività regolamentata nel paese.

La Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito ha ordinato all’exchange di criptovalute Binance di interrompere qualsiasi attività regolamentata nel paese. Ma dal momento che l’exchange ha ritirato la sua domanda per il registro delle criptovalute della FCA, non sarà in grado di offrire nemmeno servizi non regolamentati, come il trading spot.

La FCA ha annunciato sabato che Binance Markets Limited e Binance Group non detengono alcuna forma di autorizzazione per condurre attività regolamentate nel Regno Unito, ma offrono comunque ai cittadini una gamma di servizi online.

Nel Regno Unito, gli stessi cripto-asset, come bitcoin ed ether, non sono regolamentati, ma alcuni prodotti di trading ad essi correlati, come i futures e il trading di opzioni, sono regolamentati.

Interruzione dell’attività regolamentata

A Binance è stato chiesto di interrompere qualsiasi attività regolamentata nel Regno Unito entro il 30 giugno.

La FCA ha anche ordinato a Binance di visualizzare un avviso sul proprio sito Web e sui social media che non è consentito intraprendere alcuna attività regolamentata nel paese.

“Lo Studio rimuoverà o, ove ciò non sia praticabile, fornirà istruzioni per la rimozione di qualsiasi pubblicità e promozione finanziaria attualmente attiva, in qualsiasi forma assunta entro la chiusura dell’attività il 30 giugno 2021”, ha affermato la FCA.

Binance deve inoltre conservare tutti i record relativi a tutti i suoi consumatori del Regno Unito e informare la FCA per iscritto entro il 2 luglio, secondo il watchdog.

Il regime di registrazione della FCA

Nel 2020, il Regno Unito ha stabilito un regime di registrazione per gli scambi di criptovalute, annunciando che devono ottenere l’approvazione per fornire servizi di crittografia nel paese. Ma la scadenza per la registrazione degli scambi è stata posticipata più volte poiché solo una manciata di aziende è riuscita a registrarsi.

La FCA è nota per perforare le società di crittografia prima di offrire la registrazione. Ad oggi, il watchdog ha approvato solo cinque entità crittografiche: due entità Gemini, Archax, Ziglu, Digivault, l’attività di custodia di Diginex e Mode Global Holdings.

Binance ha annunciato l’entità britannica, Binance Markets Limited, nel giugno 2020 dopo aver acquisito una società registrata alla FCA chiamata EddieUK. In seguito, secondo quanto riferito, Binance stessa ha chiesto di diventare una società di criptovalute registrata presso la FCA, ma ha ritirato tale richiesta il mese scorso “a seguito di un intenso impegno” dal watchdog.

L’attuale scadenza per gli scambi di criptovalute esistenti per ottenere l’approvazione della FCA nel Regno Unito è il 31 marzo 2022.

Secondo la FCA, le aziende devono ottenere l’approvazione entro tale data o avere una domanda in sospeso per offrire ancora tali servizi crittografici. Dal momento che Binance ha ritirato la sua applicazione, ciò significa che l’exchange non può più fornire servizi che non erano stati precedentemente registrati, come il trading spot.

Controllo globale

La notizia arriva in un momento in cui si dice che Binance sia sotto esame da parte dei regolatori negli Stati Uniti e in Europa e ha ricevuto un altro avvertimento dal Giappone sulle sue operazioni non registrate.

Binance non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento di The Block, ma in precedenza ha affermato che “adottiamo un approccio collaborativo nel lavorare con i regolatori e prendiamo molto sul serio i nostri obblighi di conformità”.

Binance è il più grande exchange di criptovalute al mondo per volume di scambi.

Secondo il Data Dashboard di The Block , il mese scorso ha registrato oltre 1,5 trilioni di dollari di volumi di scambio .