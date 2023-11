Le Raccomandazioni IOSCO nel Settore delle Criptovalute e degli Asset Digitali

Il Ruolo Crescente dell’IOSCO nella Regolamentazione del Settore Cripto

L’Organizzazione Internazionale delle Commissioni per i Valori Mobiliari (IOSCO) è diventata un attore chiave nella definizione degli standard globali per i mercati finanziari, in particolare per quanto riguarda il settore in rapida evoluzione delle criptovalute e degli asset digitali. Di recente, l’IOSCO ha rilasciato una serie di raccomandazioni politiche mirate a stabilire un approccio normativo coeso e globale per affrontare le sfide poste dai fornitori di servizi di asset crittografici (CASPs).

Queste raccomandazioni, finalizzate a proteggere gli investitori e mantenere l’integrità del mercato, sono il risultato di una consultazione iniziata a maggio e riflettono un cambiamento significativo nell’atteggiamento delle autorità di regolamentazione verso il settore cripto.

Le Raccomandazioni IOSCO e la Finanza Decentralizzata

Una delle mosse più significative dell’IOSCO è stata la pubblicazione di una consultazione separata su raccomandazioni politiche per la finanza decentralizzata. Queste raccomandazioni, che verranno finalizzate entro la fine del 2023, mirano a creare un quadro normativo adatto a gestire le particolarità e i rischi associati a questa nuova forma di finanza.

L’IOSCO, con la sua influenza a livello globale, sta cercando di stabilire standard minimi globali per il settore, sottolineando l’importanza di un approccio normativo armonizzato che possa essere applicato in maniera omogenea in diverse giurisdizioni.

Rifiuto di IOSCO a Normative Specifiche per Stablecoin

Un aspetto notevole delle recenti attività di IOSCO è stato il rifiuto di adottare un quadro normativo su misura per le stablecoin, nonostante le richieste del settore delle cripto. L’organizzazione ha enfatizzato che le sue regole normative saranno applicabili alle stablecoin, rafforzando l’idea di un quadro normativo unificato per l’intero settore delle criptovalute.

Questa decisione sottolinea l’impegno dell’IOSCO nell’applicare principi normativi coerenti ai settori emergenti dei mercati finanziari, promuovendo un campo di gioco equilibrato e la protezione degli investitori.

Raccomandazioni IOSCO su Conflitti di Interesse e Manipolazione del Mercato

Le raccomandazioni dell’IOSCO coprono una gamma di questioni cruciali nel settore delle criptovalute. Tra queste, vi sono i conflitti di interesse, la manipolazione del mercato, il trading interno e la frode, nonché la protezione degli asset dei clienti e i rischi operativi e tecnologici. L’organizzazione ha enfatizzato che i rischi associati ai CASPs, tra cui abusi di mercato, conflitti di interesse, protezione degli asset dei clienti e divulgazione, riflettono quelli osservati nei mercati finanziari tradizionali. Queste raccomandazioni mirano a eliminare i rischi critici in questi settori e a formare una base normativa su cui i CASPs possono adeguarsi agli standard di comportamento commerciale applicabili ai mercati finanziari convenzionali.

Priorità di IOSCO: Trasparenza e Responsabilità nel Settore Cripto

In risposta alle preoccupazioni sollevate da vari stakeholder riguardo la responsabilità degli influencer finanziari operanti nello spazio cripto, l’IOSCO ha raccomandato che i regolatori collaborino con le autorità competenti per assicurare una divulgazione precisa delle promozioni cripto. Ciò include informazioni dettagliate sul prodotto o servizio promosso, insieme ai rischi associati. Inoltre, è stato chiesto ai CASPs di divulgare eventuali accordi commerciali con individui che forniscono consigli di investimento sugli asset cripto scambiati sulle loro piattaforme.

L’Impatto delle Raccomandazioni IOSCO sul Sistema Finanziario Globale

Le decisioni e raccomandazioni dell’IOSCO, in quanto forum internazionale di politiche per i regolatori dei mercati di valori mobiliari, hanno un peso significativo, coprendo oltre il 95% dei mercati di valori mobiliari mondiali in circa 130 giurisdizioni. I

l rifiuto di una regolamentazione su misura per le stablecoin e l’enfasi su un quadro normativo unificato per l’industria cripto più ampia sottolineano l’impegno dell’IOSCO nell’applicare principi normativi consistenti ai settori emergenti all’interno dei mercati finanziari.

Le Raccomandazioni dell’IOSCO: Un Nuovo Paradigma per il Settore Cripto

Collaborazione Globale e Impatto sulle Normative Locali

Il lavoro dell’IOSCO sulle raccomandazioni per il settore delle criptovalute e degli asset digitali non si limita alla creazione di linee guida globali, ma implica anche una stretta collaborazione con le autorità di regolamentazione nazionali.

Questa sinergia è essenziale per garantire che le normative locali si allineino agli standard globali, promuovendo così un ambiente più sicuro e trasparente per gli investitori e le istituzioni finanziarie. La collaborazione con enti come il Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria evidenzia l’intenzione dell’IOSCO di armonizzare le regolamentazioni a livello globale, mantenendo al contempo la flessibilità necessaria per adattarle ai contesti nazionali​​.

La Priorità dell’IOSCO: Protezione degli Investitori e Integrità del Mercato

Al centro delle raccomandazioni dell’IOSCO c’è la salvaguardia degli investitori e l’integrità del mercato. Attraverso la regolamentazione dei CASPs e l’enfasi sulla divulgazione dei rischi, l’IOSCO mira a ridurre le incertezze e le potenziali manipolazioni che possono emergere in un mercato così volatile e innovativo.

Questo approccio mostra una chiara intenzione di integrare le pratiche di gestione del rischio del settore cripto in linea con quelle dei mercati finanziari tradizionali, garantendo così un ambiente di trading più equo e sicuro per tutti gli operatori del mercato​​​​.

Riflessioni Finali: Verso un Futuro Regolamentato e Sicuro per le Criptovalute

L’azione dell’IOSCO segna un momento cruciale nella storia della regolamentazione finanziaria. Con l’adozione di queste raccomandazioni, si apre la strada verso un futuro in cui le criptovalute e gli asset digitali saranno integrati in modo più sicuro e regolamentato nel sistema finanziario globale.

Questo non solo rafforza la posizione del settore cripto come parte legittima dell’economia globale, ma offre anche una maggiore protezione e chiarezza per gli investitori e i consumatori.

La direzione intrapresa dall’IOSCO riflette un equilibrio tra innovazione e stabilità, un aspetto fondamentale per il continuo sviluppo e l’accettazione delle tecnologie finanziarie emergenti.