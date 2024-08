L’airdrop del Token di Hamster Kombat non è avvenuto: scam in arrivo?

Hamster Kombat, il celebre gioco crittografico ospitato su Telegram, ha recentemente annunciato un rinvio nel lancio del suo tanto atteso token su The Open Network (TON). Nonostante il sito web del gioco indichi ancora luglio come data target per il Token Generation Event (TGE), è ormai evidente che il debutto del token non avverrà nei tempi previsti.

Arrivati alla fine del mese di luglio 2024, gli sviluppatori hanno rilasciato un tweet in cui spiegano le complicazioni tecniche che stanno affrontando, sottolineando la complessità del processo di distribuzione dell’airdrop promesso.

Questo articolo esaminerà nel dettaglio le cause del ritardo, le reazioni della comunità e le aspettative future, fornendo un’analisi approfondita su uno dei progetti più ambiziosi nel panorama dei giochi crittografici.

Dear CEOs,



We've received a lot of comments about the new Playground section, and we want to address them.



First things first: Participation in various activities will impact the amount of tokens received in the upcoming airdrop, not the fact of distribution itself – all… — Hamster Kombat (@hamster_kombat) July 29, 2024

Cause del ritardo e complessità tecniche

Il team di sviluppo di Hamster Kombat ha rilasciato una dichiarazione in cui spiega che il ritardo è dovuto a una serie di sfide tecniche legate all’implementazione dell’airdrop. “Stiamo lavorando attivamente per farlo accadere,” hanno dichiarato riguardo alla distribuzione dei token. “Tenete presente che questo è un compito tecnico molto complesso per tutte le piattaforme coinvolte poiché Hamster Kombat è uno dei progetti più grandi dell’industria e potrebbe diventare il più grande airdrop della storia.”

Questo airdrop massiccio presenta un potenziale sovraccarico per le reti coinvolte nel processo, motivo per cui il team sta collaborando strettamente con il team della blockchain TON per sviluppare una soluzione tecnica efficiente. Gli sviluppatori hanno sottolineato che vogliono garantire una distribuzione fluida e senza intoppi, affinché ogni partecipante riceva i propri token senza problemi.

L’enorme successo di Hamster Kombat ha reso necessaria una gestione meticolosa dell’airdrop. Con oltre 250 milioni di giocatori registrati, l’operazione di distribuzione dei token richiede un’infrastruttura robusta e solida.

Le reti blockchain devono essere in grado di gestire un volume così elevato di transazioni contemporaneamente, senza incorrere in rallentamenti o errori. Questo compito si rivela ancora più arduo considerando la volatilità e l’interesse speculativo che circonda i nuovi token criptografici, che spesso attirano un grande numero di investitori e trader nel momento del lancio.

Reazioni della comunità e aspettative future

Nonostante il ritardo, la comunità di Hamster Kombat ha mostrato un certo grado di comprensione e supporto nei confronti del team di sviluppo. Un rappresentante del gioco ha dichiarato a Decrypt: “Il team sta lavorando attivamente per realizzare l’airdrop e comunicherà la data esatta appena possibile.” Questa trasparenza e comunicazione aperta hanno aiutato a mantenere un clima di fiducia tra gli utenti, sebbene permangano alcune preoccupazioni riguardo alla tempistica e alla gestione del lancio.

In parallelo, OKX ha annunciato che lancerà il trading di futures pre-market per il futuro token HMSTR a partire dal 1° agosto. Questo tipo di trading permette agli utenti di scommettere sul prezzo eventuale del token prima che avvenga il TGE, aggiungendo un ulteriore livello di speculazione e aspettative intorno al progetto.

Tuttavia, il team di Hamster Kombat non ha ancora annunciato il tasso di conversione dalle monete di gioco ai token on-chain, rendendo il trading pre-market particolarmente rischioso e incerto.

Il successo virale di Hamster Kombat su Telegram è stato notevole, con milioni di nuovi giocatori che si uniscono ogni giorno. Secondo Pavel Durov, fondatore e CEO di Telegram, il gioco ha raggiunto oltre 239 milioni di giocatori all’inizio di luglio.

L’annuncio dell’airdrop ha fornito un forte incentivo per partecipare al gioco, contribuendo ulteriormente alla sua rapida crescita. Tuttavia, questo successo ha anche attirato critiche da parte di alcuni funzionari governativi, preoccupati per le implicazioni legali e regolamentari di un progetto di tale portata.

Sfide tecniche e collaborazione con TON

Il team di Hamster Kombat è consapevole delle sfide tecniche che devono affrontare per garantire il successo dell’airdrop. La collaborazione con il team della blockchain TON è cruciale per sviluppare una soluzione tecnica che possa gestire efficacemente il volume di transazioni previsto. Questa partnership mira a garantire che ogni partecipante riceva i propri token in modo tempestivo e senza intoppi, minimizzando i rischi di sovraccarico della rete.

OKX si unisce a una crescente lista di exchange che abilitano il trading pre-market per il token HMSTR, tra cui Bybit, KuCoin, Bitget e Gate.io. Questo interesse da parte degli exchange sottolinea l’importanza e il potenziale del progetto, ma aggiunge anche pressione sul team di sviluppo per assicurare che il lancio avvenga senza problemi.

La mancanza di informazioni sul tasso di conversione dalle monete di gioco ai token on-chain rappresenta una sfida aggiuntiva, poiché gli utenti devono fare affidamento su stime e speculazioni per prendere decisioni di trading informate.

In conclusione, il ritardo nel lancio del token di Hamster Kombat su TON e l’incertezza intorno all’airdrop rappresentano una sfida significativa per il team di sviluppo.

Tuttavia, la loro trasparenza e comunicazione aperta con la comunità, insieme alla collaborazione con il team della blockchain TON, sono segnali positivi che indicano un impegno serio per risolvere le problematiche tecniche e garantire un lancio di successo.

La comunità di Hamster Kombat attende con impazienza ulteriori aggiornamenti, fiduciosa che il progetto riuscirà a superare queste sfide e a mantenere le promesse fatte ai suoi milioni di giocatori.