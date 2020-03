Un miliardario russo lancia una cryptovaluta approvata dalla banca centrale

Vladimir Potanin, uno degli individui più ricchi in Russia e il CEO del conglomerato di metallo Norilsk Nickel, ha ricevuto l’approvazione della Banca centrale russa per gestire una criptovaluta.

Una criptovaluta approvata dalla banca centrale

Secondo The Moscow Times, Potanin ha dichiarato che la banca centrale ha dato alla società l’approvazione necessaria per far funzionare la criptovaluta dell’azienda.

Egli ha detto:

“In una certa misura la Russia appare davanti a molte altre giurisdizioni in termini di digitalizzazione. La banca centrale ci ha dato un mandato molto ampio. “

Parlando con CoinDesk nell’ottobre 2019, Potanin ha rivelato che la criptovaluta e la blockchain che la supportano sono state sviluppate sulla rete blockchain di Hyperledger, con l’aiuto di IBM.

Basato sul protocollo su cui sta lanciando la criptovaluta, sembra dare priorità al controllo e alla trasparenza rispetto al decentramento, che è strutturalmente diverso dalle criptovalute esistenti come Bitcoin ed Ethereum .

All’inizio, Potanin ha notato che la criptovaluta sarà disponibile solo per alcuni istituti selezionati e dovrebbe ricevere un’approvazione dalla banca centrale caso per caso per espandere ulteriormente la rete blockchain.

Secondo rapporti locali, la Banca centrale russa ha anche testato la rete blockchain di Potanin per quattro mesi, indicando che sta supervisionando rigorosamente il lancio e il funzionamento della criptovaluta.

Qual è il motivo?

In considerazione della struttura della rete blockchain e dei casi d’uso della criptovaluta, è probabile che il governo russo sia flessibile nei confronti di Potanin e Norilsk Nickel per mostrare la tecnologia blockchain.

Potanin gestisce il più grande produttore di nichel raffinato al mondo e la banca centrale sembra avere fiducia nel fatto che la società, grazie alle sue dimensioni, è in grado di fornire una rete blockchain che verrà utilizzata da molte persone su base regolare.

Con paesi vicini come Giappone, Cina e Corea del Sud sempre più focalizzati sulla tecnologia blockchain, la Russia potrebbe esplorare il potenziale della blockchain e i suoi casi d’uso.

La differenza tra l’approccio della Banca centrale russa e di altre banche centrali in Asia è che sta permettendo a una criptovaluta di essere parte integrante di una rete blockchain.

Le autorità hanno da tempo richiesto reti e piattaforme blockchain senza criptovalute come sistema di incentivazione in atto, favorendo blockchain centralizzate o piattaforme di contabilità distribuita .

Potanin e Norilsk Nickel avrebbero potuto far funzionare una criptovaluta sulla base del fatto che è rigorosamente supportato da palladio, cobalto e rame, come indicato dai rapporti locali.

Ciò impedirebbe una significativa volatilità e speculazioni sul prezzo, poiché rifletterebbe semplicemente il valore dei metalli preziosi.

Altri settori legati alla criptovaluta in Russia come il mining sono aumentati rapidamente negli ultimi mesi.