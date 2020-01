Stai sviluppando un gioco blockchain che potrebbe essere il prossimo Cryptokitties o addirittura prendere il mainstream dei giochi blockchain, se solo avessi l’aiuto di una grande azienda del settore?

Sei fortunato, perché Ubisoft, il colosso dei videogiochi francese, è ora alla ricerca di nuove startup blockchain che possa supportare.

Lab di imprenditori Ubisoft per concentrarsi sulla Blockchain

Ubisoft, il colosso dei videogiochi, ha annunciato che il suo Entrepreneurs Lab sta reclutando nuove startup per la sua quinta stagione del programma di incubazione.

A partire da maggio 2020, la prossima stagione di Ubisoft Entrepreneurs Lab durerà fino a novembre 2020 e si concentrerà su due campi principali: Blockchain e Social Entertainment.

Questo programma è gratuito per le imprese selezionate e si svolgerà sia a Parigi che a Singapore, ma possono essere applicate startup da qualsiasi parte del mondo.

I team selezionati beneficeranno di un programma di tutoraggio su misura adattato alle loro esigenze specifiche e condotto con gli esperti di Ubisoft su varie competenze come tecnologia, UX, arte e design, produzione, marketing e legale.

“La tecnologia Blockchain sta entrando in ogni singolo settore, incluso quello dell’intrattenimento”, ha spiegato Ubisoft Entrepreneurs Lab.

“Possiamo vedere un nascente ecosistema fiorire in molte direzioni diverse esplorando nuove possibilità per immaginare le relazioni con i giocatori e, tra loro, la proprietà e gli scambi di risorse virtuali, la sicurezza delle transazioni e tutto ciò che una criptovaluta può consentire.

Abbiamo già lavorato con le startup Blockchain per oltre 3 stagioni e vogliamo continuare a progredire su questo argomento misterioso ma promettente. ”

Con sede vicino a Parigi e numerosi studi aggiuntivi in tutto il mondo, Ubisoft è una delle più grandi società di giochi quotate al mondo in termini di entrate e capitalizzazione di mercato. Impiega circa 16.000 persone in tutto il mondo e pubblica molti famosi franchise di videogiochi tra cui Assassin’s Creed, Far Cry, Prince of Persia, Watch Dogs e Rayman.

Parte del Strategic Innovation Lab, la missione dichiarata di Ubisoft Entrepreneurs Lab è quella di collaborare con startup innovative per esplorare tecnologie o tendenze che potrebbero diventare fondamentali per l’azienda in futuro.

Il laboratorio lavora con ciascun lotto di avvio per una stagione di sei mesi, con l’obiettivo di creare collaborazioni preziose tra ogni avvio e il gruppo Ubisoft nel suo insieme.

Esempi di utilizzo di Crypto in Gaming

L’uso della tecnologia blockchain e delle risorse crittografiche nei videogiochi ha iniziato a maturare di recente con giochi che alla fine sembrano davvero divertenti e non solo brutte demo tecnologiche.

Ad esempio esiste un nuovo gioco The Nemesis che ricompensa i giocatori con token e rappresenta un nuovo ecosistema pubblicitario 3D a disposizione dei Brand, ed un’altro chiamato Realmx che sfrutta la blockchain Bitcoin Cash ( BCH ) per migliorare l’esperienza di gioco.

Non hai bisogno della criptovaluta per giocare, ma BCH può migliorare le abilità del giocatore offrendo risorse di gioco ed oggetti estensibili. Tutti gli oggetti realizzati sono conservati nella catena BCH .

Ovviamente il primo caso d’uso di criptovalute nei giochi è stato semplicemente quello di usare bitcoin come metodo di finanziamento privato e sicuro per le scommesse online.

Oggi questo utilizzo sta ancora andando forte su siti come la piattaforma di gioco online di Bitcoin.com.

Il sito consente agli utenti di godere dei giochi in modo anonimo offrendo anche autenticazione a due fattori, account protetti da password e un team di assistenza clienti dedicato per garantire un’esperienza di gioco fluida.

La piattaforma ha recentemente rilasciato un’intera gamma di nuovi giochi da aziende leader del settore.

