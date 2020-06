Traxalt: La rete di pagamento globale decentralizzata

Traxalt sta trasformando la rete globale dei pagamenti. Il protocollo Traxalt si basa sulla blockchain di Stellar, che consente alle aziende di ridurre significativamente i costi, ottenere prestazioni più rapide e gestire in modo trasparente le informazioni all’interno di un sistema che offre scalabilità con crescita dei dati e riduzione dell’utilizzo da parte di terzi.

Lanciato nel 2019, Traxalt è un progetto incentrato sull’elaborazione decentralizzata delle transazioni sia per le aziende pubbliche che per quelle private. La missione della piattaforma è quella di creare una rete di pagamenti globale e scalabile che possa operare liberamente senza differenze geografiche.

La piattaforma Traxalt ha riferito in aprile che la sua base di utenti è di quasi 1.000.000 di utenti, con una crescita trimestrale record del 22,5% nella sua base di utenti. Si tratta di un progetto incentrato sull’elaborazione decentralizzata delle transazioni sia per le aziende pubbliche che per quelle private.

Casi d’uso multipli

Nel mondo del blockchain, qualsiasi piattaforma che permetta agli utenti di distribuire dati in privato non è una novità. Tuttavia, Traxalt fornisce alcune caratteristiche di alto livello e alcuni casi d’uso di cui qualsiasi azienda moderna avrebbe bisogno. Di seguito sono riportate le caratteristiche del protocollo Traxalt:

Basi di dati immutabili: Dal momento che il protocollo di Traxalt si basa su blockchain, ha una caratteristica intrinseca di immutabilità che permette alle aziende di condividere i dati in un modo che non può essere alterato o modificato. Traxalt ha questa caratteristica nel suo protocollo che sottolinea il livello di trasparenza. Con l’immutabilità, c’è meno corruzione nelle transazioni transfrontaliere ed è per questo che la rete si distingue come uno dei posti migliori per le aziende per fare affari tra di loro.

Tecnologia di registrazione distribuita (DLT): I DLT sono database interconnessi nel libro contabile di Traxalt che vengono creati in modo indipendente, rendendo più facile per un’azienda connettersi con gli altri senza bisogno di intermediari. L’interconnettività è un aspetto cruciale delle reti di pagamento globali.

Registrazioni a prova di tempo: I dati condivisi attraverso di Traxalt sono contrassegnati nel registro contabile di Traxalt e questi dati non hanno data di scadenza. Questa funzione consente alle aziende di utilizzare la piattaforma e di accedere ai gruppi di dati precedenti ogni volta che ne hanno bisogno come riferimento. La verifica è facile e veloce!

Token di Traxalt: Il Token di Traxalt (TXT) è una moneta digitale e un token applicativo che opera sul protocollo Traxalt. El token TXT viene utilizzata come valuta universale globale standardizzata nella blockchain di Stellar. Viene utilizzato come veicolo di insediamento per l’utilizzo della rete Traxalt e del registro Traxalt. Il token protegge anche la rete da eventuali spam o comportamenti dannosi.

Economia globale incoraggiata: le aziende sono incoraggiate ad operare con la piattaforma Traxalt. Inoltre, gli utenti, gli sviluppatori e gli altri partecipanti sono ricompensati attraverso il token TXT per l’esecuzione di azioni e servizi a beneficio dell’intero ecosistema.

Traxalt è una soluzione progettata per le organizzazioni globali impegnate in transazioni trasparenti in un’infrastruttura di contabilità pubblica stabile e prevedibile. Traxalt anticipa il proprio sistema e può fornire una soluzione completa per tutti i problemi legati all’ecosistema globale dei pagamenti.