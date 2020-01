Toyota Leasing (Thailandia) è diventata la prima società a emettere obbligazioni societarie utilizzando la piattaforma blockchain della Thai Bond Market Association. La rete opera sotto la sandbox normativa della Securities and Exchange Commission (SEC) ed è supportata dalla Bank of Thailand.

Lo scorso mese, Toyota, un’unità di Toyota Motor Thailand, ha emesso obbligazioni da 500 milioni di baht ($ 16,4 milioni) a investitori istituzionali e privati con un patrimonio netto, secondo un rapporto di Bangkok Post . Bangkok Bank è il sottoscrittore del prestito obbligazionario e Bank of Ayudhya ha rappresentato il detentore dell’obbligazione per il progetto pilota.

Alcuni mesi fa, Ledger Insights ha riferito sull’annuncio della Thailand Bond Market Association (TBMA) di adottare blockchain per la registrazione delle obbligazioni e tokenizzare le obbligazioni per un regolamento più rapido. Allo stato attuale, le banche e i commercianti di titoli fungono da registrar obbligazionari.

Tuttavia, con la blockchain, la proprietà viene registrata in un luogo condiviso in modo che queste aziende possano vedere le partecipazioni in tempo reale e accelerare il processo di transazioni obbligazionarie a tre giorni da 15 giorni.

Chuenkamol Boobphakam, Amministratore delegato e CFO di Toyota Leasing ha dichiarato a Bangkok Post che la blockchain aiuterà la società tramite notifica in tempo reale degli obbligazionisti, con conseguente efficienza delle transazioni e facilitazione del processo di emissione nel mercato obbligazionario primario.

È stato rivelato per la prima volta che la TBMA stava esplorando la blockchain per le obbligazioni societarie circa due anni fa. Il sistema è stato implementato in tre fasi, con la registrazione delle obbligazioni come prima fase del progetto.

La seconda fase è la manutenzione dei depositi obbligazionari, che informerà gli obbligazionisti sui futuri pagamenti delle cedole. E il passo finale è la ‘Coin Coin’ per un sistema di compensazione e regolamento.

Nel frattempo, la Thailandia sta esplorando attivamente le applicazioni blockchain per le aziende e la governance. Alcuni mesi fa, il Ministero delle finanze ha annunciato tre progetti blockchain: rimborsi IVA blockchain, appalti pubblici elettronici ed emissione di titoli di Stato.

Tra iniziative simili altrove, la Bank of China (BoC) ha emesso obbligazioni per un valore di circa 20 miliardi di yuan ($ 2,8 miliardi) utilizzando il suo sistema blockchain proprietario.

In Giappone, Nomura Research Institute (NRI) e Nomura Holdings stanno sviluppando una piattaforma di trading di obbligazioni blockchain.

Nel frattempo, la banca spagnola BBVA ha condotto almeno otto piloti blockchain per l’emissione di diversi tipi di obbligazioni.