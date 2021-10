Solo l’1% di commissione sull’acquisto di cripto valute con carta di credito!

Huobi oggi è lieta di annunciare la promozione “Commissione 1%” per l’acquisto di criptovalute con carte di credito, applicabile sia sul web che sull’app mobile!

Dal 22/10/21 alle 10:00 AM (UTC) al 04/11/2021 alle 12:00 PM (UTC), gli utenti possessori di Visa o MasterCard emesse nel SEE (Spazio Economico Europeo) possono usufruire di:

1% di commissione sugli acquisti di cripto valute effettuati con EUR/GBP (pagati con Visa o MasterCard emesse da SEE/Regno Unito)

Non lasciarti scappare questa opportunità FACILE ED ECONOMICA di acquistare criptovalute!

Accedi alla pagina [Quick Buy] , Inserisci l’importo dell’ordine e collega la tua carta Completa il pagamento e ottieni la tua criptovaluta!

Per maggiori dettagli, visita la pagina How to Buy Crypto with your linked Credit/Debit Card?