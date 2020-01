La Società Italiana Autori ed Editori (SIAE) ottiene il primo posto nella classifica del ministero dello sviluppo economico (MiSE) con un progetto soprannominato “Gestione del copyright su reti 5G con Blockchain”.

Il ministero sta cercando di finanziare e supportare tecnologie disruptive quali contratti intelligenti, DLT, criptovaluta, intelligenza artificiale (AI), Internet of Things (IoT).

La SIAE e una società di telecomunicazioni Wind Tre, in collaborazione con l’Università di Roma “La Sapienza” e Blockchain Core di Gianluca Comandini, sono al primo posto tra i beneficiari di finanziamenti nell’ambito del programma di supporto tecnologico emergente del Ministero dello Sviluppo Economico.

Il progetto vincitore fa parte del programma lanciato dagli autori sullo studio dell’applicazione della tecnologia blockchain alla gestione del copyright. In questo contesto, e in questo caso, saranno adeguatamente fornite le risorse di rete necessarie per implementare i meccanismi di transazione automatizzata.

L’iniziativa rivoluzionaria mira a garantire una gestione più efficiente e trasparente della catena di approvvigionamento del copyright e, di conseguenza, una remunerazione più efficace ed equa per i contenuti creativi, cercando anche di limitare gli effetti della pirateria.

L’uso della tecnologia Blockchain incoraggerà anche la transizione verso un modello che ha davvero il potenziale per riportare i creatori al centro, rappresentando così un primo passo verso la creazione di una rete che protegga veramente il copyright e i contenuti creativi.

Le tecnologie di contabilità distribuita e altre tecnologie emergenti forniranno e miglioreranno le competenze disponibili per arricchire l’uso di contenuti multimediali, con qualità e metodi completamente nuovi, e promuovere ulteriormente la protezione del copyright.

Nell’era degli ecosistemi DLT, il ruolo delle aziende tecnologiche, infatti, non è più solo quello di fornire connettività, ma anche, e soprattutto, di offrirsi come abilitatori di servizi innovativi.

Anche il settore della stampa e dell’editoria italiano stanno cercando di utilizzare la blockchain per proteggere i diritti d’autore dei loro contenuti ma i tentativi ed anche alcune ICO che si sono sviluppate in questo settore hanno dato, per ora, risultati estremamente risibili.