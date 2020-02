Samsung e Salesforce investono $ 35 milioni in una Blockchain Company

Samsung Ventures investment Corp e Salesforce Ventures hanno preso parte a un round di finanziamento in serie C per una società blockchain chiamata Digital Asset Holding. In due mesi è stato il secondo round di finanziamento per l’azienda.

Digital Asset è una società di tecnologia finanziaria che costruisce prodotti basati sulla tecnologia di contabilità distribuita per istituti finanziari regolamentati, quali fornitori di infrastrutture del mercato finanziario, CCP, CSD, borse, banche, custodi e i loro partecipanti al mercato.

L’asset digitale è principalmente noto per la sua creazione del linguaggio di modellazione smart contract DAML.

La società di tecnologia blockchain dopo un round di finanziamento di serie C di successo ha fatto un annuncio ieri.

La società è riuscita a raccogliere circa 35 milioni di dollari che avrebbe utilizzato per catalizzare l’adozione del contratto intelligente DAML.

I mammut tecnologici Samsung e Salesforce erano tra i pochi partecipanti al round di investimenti, ha descritto uno dei portavoce Samsung, che Digital Asset è una delle aziende fiorenti nello spazio della blockchain e, il linguaggio sviluppato da loro DAML potrebbe fondamentalmente rivoluzionare l’intero mercato blockchain.

Ilco-fondatore e CEO di Digital Asset, Yuval Rooz ha affermato che “Salesforce Ventures e Samsung che si uniscono al nostro round di finanziamento di serie C dimostrano il potenziale che i giganti della tecnologia vedono in DAML come lo standard per i contratti intelligenti”.

In una serie di serie C, le società di capitali di rischio iniettano capitale in aziende consolidate per aiutare a ridimensionare e far crescere i prodotti esistenti o crearne di nuovi.

Negli ultimi mesi si tratta del secondo finanziamento di serie C recente per Digital Asset. Il finanziamento iniziale che ha raccolto $ 35 milioni è stato rivelato dalla società l’11 dicembre 2019.

La società, dopo una serie di finanziamenti consecutivi, assume un ex dirigente Microsoft, Susan Hauser, nel consiglio di amministrazione dell’azienda. Quindi il nuovo assunto Hauser è un ex vicepresidente aziendale di Microsoft in tutto il mondo e gruppo partner.

Yuval Rooz ha anche commentato l’appuntamento di Hauser, affermando che “ci offre la sua ineguagliabile comprensione delle esigenze dei clienti e la straordinaria esperienza nella costruzione di un’azienda in Microsoft.”