Public Pressure ANNUNCIA UN NUOVO FINANZIAMENTO DI 6 MILIONI DI DOLLARI da Scytale

Scytale conduce un nuovo round di finanziamento per Web3 Music Specialists

Public Pressure, lo specialista musicale di Web3, lanciato ufficialmente ad agosto, ha annunciato un nuovo round di finanziamento.

Scytale, un gestore patrimoniale digitale, focalizzato su soluzioni blockchain del mondo reale, ha supervisionato un round di finanziamento da 6 milioni di dollari come principale partner di investimento, che li ha visti anche ottenere impegni dal fondatore di Ethereum e Polkadot Gavin Wood, Ed Hesse, fondatore di Energy Web e altre società di venture capital come Matterblock e HV Capital.

Public Pressure, originariamente lanciato nel 2015 come community online e rivista dedicata a dare voce ad artisti ed etichette emergenti, è costruito su Polkadot , che ha il consumo totale di elettricità e le emissioni di carbonio all’anno più bassi delle sei proof-of- stake (POS) blockchain ed è stato progettato per supportare la transizione della musica al Web3.

Mira a potenziare la relazione artista/fan creando nuovi flussi di entrate per i creatori e l’industria musicale in generale. La società ha sede a Londra ma ha uffici e membri del team in Europa, Hong Kong e Stati Uniti.

Mark Cachia, fondatore e CIO di Scytale, ha affermato: “Crediamo che la musica e gli artisti saranno uno dei settori che trarranno i maggiori benefici da Web3. Public Pressure è il primo progetto musicale su Polkadot e questo tipo di lungimiranza ci dà fiducia che il team di Public Pressure sia nella posizione migliore per attuare una strategia vantaggiosa per gli artisti e anche per gli investitori. Dal suo lancio, Public Pressure ha già avviato partnership e campagne di successo con i principali marchi della moda, tra cui Diesel, che si è concentrato sulla promozione di musicisti, artisti e generi innovativi sottorappresentati, e Moonsama, che è stata la prima partnership dell’azienda nel metaverso della musica e dei giochi e che ha raccolto oltre $ 2 milioni di entrate.

Il fondatore di Public Pressure Sergio Mottola ha dichiarato: “ Web 3 riguarda la creazione di un Internet più equo in cui l’utente possiede i propri dati e la propria identità. Per noi si tratta di creare un’industria musicale più equa in cui gli artisti controllino il rapporto con i loro fan e supervisionino la distribuzione dei loro prodotti . Questo nuovo investimento guidato da Scytale ci dà non solo accesso ai finanziamenti, che ci consentiranno di continuare a far crescere la nostra offerta, ma anche all’esperienza e alla conoscenza di Mark Cachia e del suo team in questo nuovo entusiasmante mercato”.

Ora una media company Web3 con sede a Londra e uffici in tutto il mondo, Public Pressure si concentra sulle interazioni tra musica, cultura e tecnologia.

Alimenta una strategia giusta ed equa, diretta ai fan per i creatori, meno i costi di produzione e distribuzione sostenuti negli ambienti Web2 esistenti.

Scytale è un gestore di risorse digitali con un focus sulle soluzioni blockchain. La società è stata una delle prime ad adottare/investire in blockchain con Horizon Fund I nel 2017. Horizon Fund II ha chiuso all’inizio del 2022.

Scytale investe in gran parte in progetti che creano soluzioni del mondo reale in diversi ecosistemi Web3. Ad oggi, Scytale Horizon II ha investito in 14 progetti con una varietà di offerte, tra cui giochi, musica, legaltech , sicurezza, nonché infrastruttura blockchain e metaverse, tra gli altri.