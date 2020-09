Pornvisory: il progetto annuncia lo staking per i token PVY

▷ Sei vuoi guadagnare subito denaro inizia a Tradare con il BONUS FISSO del 5%: CLICCA E REGISTRATI QUI ORA!

Si tratta nello specifico di liquidity mining per cui si ottengono dei reward grazie alle pool di Uniswap

Poche ore fa Pornvisory ha lanciato il suo programma di staking per i token PVY.

Questa tipologia di staking è in realtà, tecnicamente parlando, liquidity mining, per cui si ottengono dei reward mettendo i token in una pool su Uniswap.

Questo vuol dire, come è comune nel mondo DeFi, che per ricevere il proprio reward bisogna bloccare sia token PVY che il suo corrispettivo in un’altra crypto che può essere Ethereum, Tether (USDT) o DAI.

I reward sono, come anticipato nel precedente post Medium del progetto:

Staking di 3 mesi: 10% di reward;

Staking di 6 mesi: 20% di reward;

Staking di 9 mesi: 30% di reward;

Staking di 12 mesi: 50% di reward.

Il reward è in token PVY. Il minimo importo che si può mettere in staking è di 100 PVY. Si tratta di premi sicuramente piuttosto alti rispetto alla media.

Per poter partecipare allo staking basta andare sul sito dapp.dfohub.com e connettersi col proprio wallet Metamask.

Cos’è Pornvisory?

Pornvisory è un progetto simile a Brave browser, che permette di guadagnare token PVY guardando video per adulti. Il progetto è content partner dei più conosciuti siti del settore come Pornhub e xHamster.

Per ora questo servizio non è attivo, ma i video si possono già guardare sul sito ufficiale del progetto, leggendo recensioni e news dal mondo per adulti.

Pornvisory è una DFO, ovvero una decentralized flexible organization, che funziona in modo simile ad una DAO per cui i token holder di PVY possono votare le proposte. Lo staking, infatti, è stato approvato con una votazione pubblica.

Per quanto riguarda la roadmap del progetto, il team ha previsto a breve il lancio di NFT (non fungible token) a tema erotico disponibili presto su Opensea con artisti anche di fama internazionale che si sono prestati per la creazione di queste opere d’arte digitali.

Inoltre, il team sta lavorando a creare partnership per poter permettere ai token holder di poter spendere PVY per fare shopping o acquistare servizi.