Nuove truffe sul Coronavirus covid-19 che utilizzano i Bitcoin come esca

I residenti nel Regno Unito sono stati avvertiti contro i truffatori che affermano di offrire informazioni sui locali infetti da coronavirus per pagamenti in bitcoin (BTC).

I truffatori affermano di essere in grado di fornire un elenco di residenti positivi COVID nella loro zona per una somma non rivelata di bitcoin e stanno fingendo legittimità proponendosi come Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e come Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie ( CENTRO PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLE MALATTIE).