Lugano ha emesso il suo secondo bond nativo digitale regolato in CHF wCBDC

La Città di Lugano comunica di aver emesso in data 5 febbraio 2024 il suo secondo bond nativo digitale del valore di 100 milioni di franchi. L’emissione fa parte del progetto Helvetia Fase III (regolamento in CHF wholesale CBDC).

Come parte della consueta raccolta di capitale sui mercati finanziari, la Divisione finanze della Città di Lugano ha emesso oggi – in collaborazione con Zürcher Kantonalbank, Basler Kantonalbank e J. Safra Sarasin come Joint Lead Managers – un bond digitale da 100 milioni di franchi, con una durata di 10 anni e un coupon del 1.415%. Il bond è, come quello emesso dalla Città nel gennaio 2023, un bond nativo digitale con doppia quotazione SIX Digital Exchange (SDX) e SIX Swiss Exchange (borsa tradizionale) ed è stato incluso nel progetto Helvetia Fase III dalla Banca Nazionale Svizzera (BNS), consentendo il regolamento in CHF wholesale Central Bank Digital Currency (wCBDC).

Questo bond rappresenta un’operazione storica per la Città di Lugano e per i mercati finanziari. Infatti, è il primo bond di un Comune emesso su una piattaforma digitale completamente regolamentata (SDX) e regolato tramite wCBDC in CHF. Nel contesto del progetto Helvetia Fase III, ci sono ora tre bond storici sul mercato: uno del Cantone di Basilea Città, uno del Cantone Zurigo e il bond di Lugano.

La BNS ha lanciato il progetto pilota Helvetia Fase III il 1. dicembre 2023 che proseguirà fino a giugno 2024. Durante questo periodo di prova, la BNS emette wCBDC in franchi svizzeri su SDX, un’infrastruttura di mercato finanziario basata su tecnologia dei registri distribuiti (DLT).

Ancora una volta, la decisione di effettuare questa importante emissione tramite SDX e nel contesto del progetto Helvetia è coerente con la visione e la missione contenute nelle Linee di sviluppo della Città 2018-2028 e concretizza l’orientamento di Lugano a voler essere un modello di innovazione che “promuove e sostiene la trasformazione digitale, l’innovazione tecnologica, lo sviluppo e la ricerca con l’obiettivo di essere una città all’avanguardia”. La Città, d’altra parte, promuove attivamente l’uso della tecnologia blockchain con l’iniziativa Lugano Plan ₿ e l’adozione di tale tecnologia in vari settori di attività.

Unendosi al Cantone di Basilea Città e al Canton Zurigo come primi emittenti di bond digitali regolati con una wCBDC, la Città di Lugano intende stimolare il settore pubblico a innovare anche in ambito finanziario e supporta questo nuovo metodo di emissione, che rappresenta l’evoluzione digitale di quello tradizionale.

La Città desidera ringraziare i partner che hanno reso possibile questa emissione innovativa, in particolare i team di Zürcher Kantonalbank, Basler Kantonalbank e J. Safra Sarasin.