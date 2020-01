Al momento, Bitcoin e altre criptovalute sono qualcosa di un’offerta di nicchia.

Ma molte nazioni continuano a evitare il tracollo economico , grazie in parte a livelli senza precedenti di allentamento quantitativo .

Come tale, alcuni commentatori del settore prevedono un ribaltamento quando le cose finalmente colpiscono il fan.

Una recessione economica globale è inevitabile e andrà a beneficio dei bitcoin.

A rischio di sembrare un doom monger, è inevitabile che una recessione globale si verifichi nel prossimo futuro.

E dire che non è FUD, ma semplicemente una conseguenza inevitabile di un sistema economico globale basato su fiat mal gestito. I segnali di avvertimento sono visibili a tutti, incluso il rallentamento della crescita degli Stati Uniti, la mancanza di un accordo commerciale USA-Cina e disordini civili motivati economicamente in Argentina, Iran, Sudafrica, Turchia e Venezuela.

Senza dimenticare le crepe che si stanno manifestando riguardo allo status del dollaro USA come valuta di riserva mondiale.

Ma stranamente esiste una disconnessione nei mercati finanziari e le scorte non sono mai state più alte.

Non ci vuole un genio a capire che le banche centrali, in particolare la Fed, stanno giocando con il nostro futuro. L’S & P 500 è ai massimi storici (fonte: Google Finance)

Purtroppo, come sottolineato dall’odierna Bitcoin Nouriel Roubini , ci troviamo in una situazione in cui poco altro può essere fatto per prevenire una recessione.

Dopotutto, calciare la lattina lungo la strada porta solo a un problema più grande in seguito. E ora siamo al punto in cui i politici hanno esaurito le opzioni.

Che, in cima a una montagna di debiti, potrebbe rendere questa prossima recessione più profonda di qualsiasi altra vista prima. “Lo spazio per lo stimolo fiscale è già limitato dall’enorme debito pubblico.

La possibilità di politiche monetarie più non convenzionali sarà limitata da bilanci gonfiati e dalla mancanza di margine per ridurre i tassi di policy.

”In che modo la criptovaluta sarà il principale beneficiario Sul lato positivo, il mondo ha già una fiorente infrastruttura finanziaria alternativa nelle criptovalute.

E l’industria delle criptovalute continua a stupire con le innovazioni che cambieranno letteralmente il mondo. I punti salienti includono l’ascesa di DEFI , che offre un servizio alternativo alle banche.

Ma soprattutto, uno che è senza autorizzazione, resistente alla censura, programmabile e trasparente .