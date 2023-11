Le ultime previsioni sul Prezzo di Bitcoin in attesa dell’ETF

Bitcoin, la criptovaluta più conosciuta al mondo, continua a catturare l’attenzione degli investitori con le sue fluttuazioni di prezzo e i suoi potenziali massimi storici. Recenti analisi on-chain suggeriscono che Bitcoin potrebbe raggiungere nuovi picchi, con stime che indicano un possibile massimo storico di 110.000 dollari.

Questo articolo esplora le basi di queste previsioni, l’impatto degli eventi futuri come il halving, e le strategie consigliate dagli esperti in vista di questi sviluppi.

Il Ruolo degli Indicatori On-Chain

Gli indicatori on-chain, come il “Terminal Price” fornito dalla piattaforma di analisi Look Into Bitcoin, giocano un ruolo cruciale nel prevedere i movimenti futuri del prezzo di Bitcoin​​. Questo particolare indicatore si basa sul “Transferred Price” di Bitcoin, che viene calcolato dividendo i “Coin Days Destroyed” (CDD) per l’offerta esistente di BTC​​.

Il CDD misura quanti giorni di inattività vengono azzerati ogni volta che una certa quantità di BTC viene trasferita on-chain, fornendo indicazioni preziose sulle intenzioni degli hodler e sul movimento delle monete.

Impatto del Prossimo Halving e Previsioni a Lungo Termine

Il prossimo halving di Bitcoin, previsto per aprile 2024, è un altro fattore che influisce sulle previsioni di prezzo. L’evento, che riduce la ricompensa per il mining di nuovi blocchi, ha storicamente avuto un impatto significativo sul prezzo di Bitcoin​​.

Gli analisti prevedono che il prossimo halving possa portare il valore di Bitcoin fino a 130.000 dollari, con aspettative che potrebbero essere ancora più ambiziose entro la fine del 2025​​.

Strategie di Investimento Basate su Terminal Price e Balanced Price

Philip Swift, creatore di Look Into Bitcoin, ha suggerito una strategia prudente che consiste nel considerare la vendita di Bitcoin “in prossimità” del Terminal Price. Questo livello, non ancora raggiunto durante l’ultimo picco storico, potrebbe rappresentare un punto cruciale per gli investitori nel determinare il momento migliore per prendere profitti​​.

Inoltre, Swift ha introdotto il “Balanced Price”, un indicatore per i mercati ribassisti che segnala i minimi di mercato​​. Monitorando questi due indicatori, gli investitori possono orientare le proprie strategie di investimento nel complesso e volatile mondo delle criptovalute.

Conclusione

Le recenti analisi e previsioni sul prezzo di Bitcoin riflettono un’atmosfera di ottimismo cauto. Mentre il Terminal Price suggerisce un possibile massimo storico di 110.000 dollari, gli investitori sono consigliati a rimanere vigili e ad adottare strategie prudenti. Il prossimo halving e l’evoluzione degli indicatori on-chain saranno determinanti nel plasmare il futuro del Bitcoin.

Se queste previsioni si riveleranno accurate, gli investitori attenti potrebbero beneficiare significativamente, ma è essenziale ricordare che il mercato delle criptovalute rimane intrinsecamente imprevedibile.