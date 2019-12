Come ogni anno, sorge la domanda su quali Altcoin abbiano il massimo potenziale oltre al Bitcoin, abbiamo selezionato le 5 migliori Altcoin per il 2020.

Il periodo natalizio non è solo la fine dell'anno, ma anche l'inizio delle previsioni per l'anno a venire. Nella cripto-comunità la domanda è: quali monete hanno il potenziale maggiore per il prossimo anno. In questo articolo vogliamo quindi dare un'occhiata a quali vecchie monete sono più promettenti nel 2020.

Tuttavia, in qualità di redazione avvertiamo che le seguenti informazioni non possono essere considerate consigli di investimento. Condividiamo solo le nostre opinioni sul mercato delle criptovalute. I lettori sono invitati a esprimere la propria opinione sui contenuti di questo sito Web e a condurre le proprie ricerche.

Al fine di selezionare i primi 5 Altcoin nel 2020, abbiamo cercato di tenere conto di tutti i fattori importanti che possono influenzare significativamente il prezzo di una criptovaluta. Dal nostro punto di vista questi sono: accettazione, domanda e prezzo. Il punto più importante dal nostro punto di vista è il grado di accettazione.

Solo se il progetto crea numerosi casi d'uso, ad esempio attraverso nuove partnership, è probabile che il prezzo aumenti. A questo proposito, non dovrebbe essere ignorato che le notizie sono un fattore determinante nel mercato delle criptovalute.

Alla fine, l'accettazione ma anche la domanda aumenterà attraverso la creazione di nuovi casi d'uso. Il prezzo gioca un ruolo per molti investitori privati in quanto le monete “più economiche” sono più convenienti. I nuovi investitori in particolare iniziano con importi inferiori e preferiscono le cosiddette monete “penny”.

Sulla base di questi fattori, abbiamo selezionato i nostri 5 migliori Altcoin per il 2020.

Token di attenzione di base (BAT)

Il token di attenzione di base (BAT) è scambiato a circa 0,17 USD al momento della scrittura e potrebbe beneficiare ancora di più della crescita del Brave Browser nel 2020 rispetto al 2019. All'inizio di dicembre, gli sviluppatori del Brave Browser hanno riportato un aumento degli utenti attivi a 10,4 milioni. Ciò corrisponde a una triplicazione degli utenti attivi entro un anno.

Il browser Brave mira a rivoluzionare il settore del marketing online e costruire un ecosistema decentralizzato che riunisce utenti, editori e inserzionisti e distribuisce la monetizzazione delle entrate pubblicitarie attraverso il Basic Attention Token (BAT).

Se il numero di utenti attivi, in particolare il numero di editori e inserzionisti, continua a crescere rapidamente come nel 2019, quando è stato raggiunto un aumento di 12 volte a 340.000 editori, il prezzo delle BAT potrebbe trarne grandi benefici.

Il team dietro Brave e BAT parla anche per il successo del progetto. Con Brendan Eich, co-fondatore di Firefox e Mozilla e creatore di JavaScript, il progetto è guidato da una forte personalità. Il progetto ha anche un prestigioso elenco di investitori, tra cui Founders Fund, Foundation Capital, Propel Venture Partners e Pantera Capital.

VeChain (VET)

VeChain ha già suscitato scalpore negli ultimi due mesi. Per lungo tempo il progetto con sede a Singapore è volato sotto il radar di molti investitori. Negli ultimi mesi, tuttavia, il progetto ha ricevuto una maggiore attenzione, e non senza motivo.

Dal lancio della mainnet della blockchain di VeChain Thor, il team è stato in grado di stabilire partnership più rinomate rispetto a qualsiasi altro progetto nel mercato delle criptovalute.

I casi d'uso della blockchain di VeChain Thor si concentrano sulle trasformazioni aziendali digitali in vari settori come la moda, il vino, l'automotive, la sicurezza alimentare, la riduzione delle emissioni di carbonio e l'agricoltura. I partner includono società globali come DNV GL Group, PriceWaterhouseCoopers (PwC), National Research Consulting Centre (NRCC) dalla Cina, DB Schenker, Kuehne & Nagel, BMW Group e Renault.

Più di recente, VeChain ha stretto una collaborazione con l' Anhui Tea Industry Association in Cina, in base alla quale fino a 670 aziende cinesi del settore del tè possono utilizzare VeChain Thor Blockchain.

Allora perché la grande svolta potrebbe arrivare nel 2020? Il capo di stato cinese, Xi Jinping, ha tenuto un discorso nell'ottobre 2019, che è stato ampiamente acclamato dalla comunità crittografica, in cui ha richiesto un'importante iniziativa blockchain.

Come ha sottolineato la VeChain Foundation in un recente post sul blog, l'attenzione è rivolta alla creazione di valore attraverso la blockchain. VeChain corrisponde a questo standard, come indicato nella pubblicazione:

La cooperazione tra VeChain e l'Anhui Tea Industry Association è in linea con l'obiettivo del governo di aumentare la competitività di tutte le parti interessate del settore attraverso la tecnologia blockchain.

A questo proposito, la Cina potrebbe diventare un fattore importante per VeChain se seguiranno ulteriori casi d'uso e partner in Cina.

Cardano (ADA)

La criptovaluta Cardano (ADA) creata da Charles Hoskinson appartiene sicuramente alla categoria delle “monete da un penny” al prezzo attuale di 0,03 USD. Nonostante il prezzo basso, Cardano ha un grande potenziale. Ciò è diventato evidente non meno di una settimana fa quando è stata lanciata la testnet incentivata di Shelley con pool di puntate .

Nelle prime 48 ore sono stati costituiti 240 pool di palo e oltre 5,4 miliardi di ADA, circa il 17% dell'offerta totale, sono stati delegati. Il lancio di Shelley su mainnet dovrebbe avvenire nel 2020.

Quindi la partecipazione alla Prova di Palo aumenterà probabilmente in modo significativo, soprattutto perché scambi come Binance offriranno anche puntate ai loro utenti.

Inoltre, Cardano ha annunciato un'importante campagna di marketing per il 2020 , che sarà sviluppata dalla nota agenzia McCann Dublin, che ha già collaborato con Microsoft, LinkedIn e Norwegian Airlines, tra gli altri.

Chainlink (LINK)

Chainlink era già il più grande vincitore tra i primi 40 nel 2019, come analizzto da CNF . Con un aumento dei prezzi del 586 percento (fino al 15 dicembre) dall'inizio dell'anno, il prezzo LINK ha registrato una crescita sostanziale. Nel giugno 2019 è stato annunciato che Google sta lavorando a un progetto utilizzando Chainlink.

Nel dettaglio, il colosso della tecnologia ha scritto che sta lavorando ad applicazioni che archiviano dati generati dal cloud su una blockchain. Per integrare i dati esterni nella blockchain, il progetto Google ha utilizzato Chainlink. Chainlink ha anche SWIFT, Oracle, Gartner e IC3 come partner.

A ottobre, Intel, HyperLedger ed EntETHAlliance hanno aderito al progetto per promuovere l'adattamento blockchain nel settore aziendale.

Ma perché Chainlink ha un grande potenziale nel 2020? Nel 2020, l'argomento di ottenere dati esterni nella blockchain diventerà ancora più importante. Con la sua tecnologia Oracle, Chainlink è ben posizionata per creare ulteriori forti collaborazioni e integrarsi in nuovi servizi.

Ethereum (ETH)

Anche se Ethereum come la seconda criptovaluta più grande per capitale di mercato non è certamente un suggerimento per gli addetti ai lavori e con un prezzo attuale di circa 130 USD non è un vero affare, Ethereum ha un grande anno davanti a sé.

Dopo poco meno di cinque anni, Ethereum entrerà nella fase di “serenità” (o Ethereum 2.0). Anche se la tabella di marcia in basso (da maggio 2019) non è più abbastanza aggiornata, poiché l'hard fork di Istanbul e la Beacon Chain (Serenity Phase 0) sono state leggermente ritardate, offre una buona panoramica.

Il lancio di Ethereum 2.0 potrebbe essere un fattore determinante nel prezzo dell'ETH. Già nel 2019, Ethereum ha dimostrato di essere ancora la piattaforma numero 1 per gli smart contract. Con Ethereum Enterprise Alliance, numerosi partner forti e società globali sostengono il progetto.

Ad esempio, all'inizio di dicembre Microsoft ha lanciato un programma di ricompensa basato su token per la piattaforma Microsoft Azure presso ETH Blockchain.

Come riportato da Forbes, Ernst & Young, una delle più grandi società di servizi professionali al mondo, sta investendo nello sviluppo di strumenti di protezione dei dati per l'ecosistema Ethereum. Il progetto “Nightfall” è, come scrive Forbes , “un ottimo esempio di come un giorno tutte le aziende useranno la rete pubblica per transazioni con sufficiente comfort di privacy”.

Un argomento che ha già dominato nel 2019 e potrebbe diventare ancora più grande nel 2020 è Decentralized Finance (DeFi). Come ConsenSys ha recentemente affermato in un rapporto , DeFi ha il potenziale per crescere in un settore da miliardi di dollari. A questo proposito, ci sono numerosi argomenti per cui il prezzo di Ethereum dovrebbe superare il 2019 nel 2020.