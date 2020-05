lanciato il fondo da 500 milioni di dollari per progetti crypto e blockchain di ANDREESSEN HOROWITZ

Gli investimenti effettuati nelle tecnologie Internet negli ultimi decenni hanno dato origine a prodotti e servizi utilizzati ogni giorno da miliardi di persone, tra cui messaggistica, videoconferenza, e-commerce e tutto il resto. Pensiamo che sia importante continuare a investire nello sviluppo a lungo termine di Internet per soddisfare le esigenze dei prossimi decenni. Ecco perché siamo entusiasti di annunciare un nuovo fondo da $ 515 milioni che verrà utilizzato per investire in reti e aziende crittografiche blockchain. Ecco alcune delle aree di cui siamo entusiasti:

Pagamenti di nuova generazione

Il sistema di pagamenti che utilizziamo oggi è stato progettato più di mezzo secolo fa e il modo in cui trasferiamo e distribuiamo valore ha molto spazio per migliorare. Il trasferimento del valore reale in modo rapido ed economico senza terzi, più o meno allo stesso modo in cui attualmente trasferiamo dati come e-mail o foto, sarà presto tecnologicamente possibile su larga scala.

I blockchain di pagamento stanno riprendendo da dove si era interrotto Bitcoin, risolvendo la volatilità delle valute e i tempi delle transazioni di regolamento. A differenza di servizi come Venmo o PayPal in cui un IOU digitale viene inviato al posto di denaro reale, qui il destinatario possiede il valore effettivo senza dipendenze di terze parti dopo aver fatto clic su “invia”.

Le criptovalute sono come i contanti in questo modo: i bit e i byte sono essi stessi lo strumento portatore. A differenza dei sistemi esistenti in cui il mittente e il destinatario devono disporre di un’infrastruttura bancaria per l’estrazione delle commissioni, le blockchain di pagamento non richiedono un conto bancario, aprendo così servizi finanziari ai oltre due miliardi di dollari non bancati in tutto il mondo.

E per il resto di noi che utilizzano opzioni di pagamento legacy come banche e carte di credito che sono “abbastanza buone”, i nuovi sistemi potrebbero fornire un aggiornamento necessario, riducendo significativamente l’attrito (costi non necessari, call center, fax, ritardi, violazioni della privacy e processi generalmente antiquati) e fornire un’esperienza utente più piacevole e moderna.

Trasformare il denaro in bit puri consente inoltre agli sviluppatori di software di progettare in modo creativo nuovi servizi in base al denaro come hanno fatto con foto e testo. Le blockchain di pagamento potrebbero finire per fare alle banche ciò che l’e-mail ha fatto all’ufficio postale e ciò che i servizi VoIP hanno fatto ai corrieri interurbani.

Negozio moderno di valore

I consumatori, in particolare gli utenti nativi digitali e quelli in luoghi in cui la valuta non è stabile, desiderano un moderno negozio di valore che sia scarso, sicuro, durevole, portatile e resistente alla censura.

Perfino quelli di noi in economie stabili sono sempre più scettici sulla capacità del governo di gestire l’offerta di moneta. L’oro ha a lungo giocato il ruolo di un sostituto legale, ma Bitcoin è un’alternativa digitale che sta guadagnando accettazione e adozione in tutto il mondo.

Finanza decentralizzata

DeFi è una nuova serie di servizi finanziari – pensa a prestiti, derivati, assicurazioni, trading, crowdfunding e altro ancora – costruita sulla base di blockchain che abbraccia i valori fondamentali di Internet aperto, incluso 1) accesso aperto a chiunque nel mondo ; 2) impegno per codice open source; 3) estensibilità senza autorizzazione da parte di sviluppatori di terze parti; 4) commissioni minime a nessuna; e 5) sicurezza e privacy supportate dalla crittografia.

DeFi è stato rapidamente adottato dai primi utenti e sviluppatori. Gli utenti hanno distribuito centinaia di milioni di dollari nei principali protocolli DeFi , mentre gli sviluppatori hanno abbracciato lo spazio di progettazione aperto e ricco di DeFi.

Una delle forze principali che ha guidato l’ascesa del software open source è la componibilità , ovvero la capacità di remixare e ricombinare i componenti del software. Con fiducia, scarsità e valore programmabili come nuovi elementi costitutivi, DeFi apre i componenti della finanza alla stessa ricombinazione e sperimentazione che rende il software open source così potente.

Nuovi modi per i creatori di contenuti per monetizzare il loro lavoro

Nel corso della storia di Internet, sono stati inventati molti nuovi modelli di business, tra cui banner pubblicitari, annunci di ricerca, annunci video, pagamenti in-app e abbonamenti digitali. Ogni nuovo modello di business ha contribuito a finanziare una nuova serie di servizi digitali e una nuova fonte di reddito per i creatori.

Pensiamo che la prossima ondata di modelli di business su Internet verrà dalla crittografia. Invece di coinvolgere il pubblico attraverso gatekeeper centralizzati che fanno pagare affitti elevati e creano regole self-service, i creatori possono utilizzare modelli token che aggirano i gatekeeper e danno ai loro fan una partecipazione diretta al loro successo.

Oggi l’industria dei videogiochi è all’avanguardia di questa tendenza, sperimentando cose come i beni digitali che possono essere scambiati sui mercati secondari e trasferiti tra i giochi. Nel prossimo futuro, prevediamo che i modelli di monetizzazione crittografica saranno applicati ad altre attività creative, tra cui scrittura, musica, podcasting, programmazione, design e altro ancora.

Web 3

Uno dei motivi principali per cui Internet è un’invenzione così potente è che, poiché è principalmente basato su software , è possibile creare nuove reti su di esso. Inizialmente ciò significava reti basate su protocolli aperti come e-mail e Web. Più recentemente ciò ha significato reti di proprietà aziendale come Facebook, Twitter e Uber.

Le aziende che possiedono reti hanno un potere unilaterale su domande importanti come chi ottiene l’accesso alla rete, come vengono suddivise le entrate, quali funzionalità sono supportate, come sono protetti i dati degli utenti e così via. Ciò crea tensione poiché gli interessi aziendali spesso divergono dagli interessi di coloro che dipendono dalla rete, compresi utenti, sviluppatori, aziende e creatori.

Le blockchain consentono la creazione di reti decentralizzate che assumono forti impegni – inseriti nell’architettura della rete stessa – su come distribuire controllo e denaro tra i partecipanti alla rete. “

Non essere cattivo” è sostituito da “Non può essere cattivo”. Un primo esempio di ciò sono le reti di archiviazione in cui l’economia è condivisa in tutta la comunità e le decisioni di de-piattaforma sono prese dai membri della comunità anziché dai comitati aziendali.

Siamo ancora all’inizio di questo sviluppo di Web 3 . Blockchain programmabili ad alte prestazioni renderanno lo sviluppo della rete decentralizzato molto più accessibile. Dopo anni di ricerca e sviluppo, siamo entusiasti che un certo numero di blockchain programmabili di prossima generazione inizieranno a essere implementate nel prossimo futuro.

***

Queste sono alcune aree in cui le persone stanno già costruendo, ma graffiano solo la superficie delle applicazioni ancora da immaginare che gli imprenditori sogneranno. Allo stesso modo in cui nel 2007 non era ovvio come le applicazioni sui telefoni cellulari avrebbero cambiato così tanti aspetti dei modi in cui ci spostiamo, consumiamo, viaggiamo, comunichiamo e persino datiamo, è difficile immaginare quale sia il migliore le app e i casi d’uso saranno per piattaforme di elaborazione basate su blockchain.

In appena un decennio di esistenza, crypto ha attraversato diverse ondate. Con ogni nuova ondata, le applicazioni di criptovaluta si estendono a un maggior numero di categorie e più imprenditori visionari entrano nello spazio. Se sei uno di loro, ci piacerebbe avere tue notizie.

