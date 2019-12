La società Blockchain Ripple ha raccolto $ 200 milioni nel suo round di finanziamento della Serie C, lo startup ha annunciato venerdì , portando la sua valutazione a $ 10 miliardi.

La società Blockchain Ripple ha annunciato di aver raccolto $ 200 milioni nel suo ultimo round di investimenti, portando la valutazione dell'azienda a $ 10 miliardi.

La startup è diventata famosa nel 2017 quando la sua criptovaluta XRP è cresciuta di valore durante il boom della valuta digitale. Il round di finanziamento della Serie C è stato guidato dalla società di investimenti Tetragon di New York e ha incluso il sostegno della società giapponese SBI Holdings e della società di capitali di rischio Route 66 Ventures.

“Siamo in una posizione finanziaria forte da eseguire contro la nostra visione”, ha dichiarato il CEO Brad Garlinghouse in una nota . “Dato che altri nello spazio blockchain hanno rallentato la loro crescita o addirittura chiuso, abbiamo accelerato il nostro slancio e la leadership del settore per tutto il 2019.”

XRP ha scambiato fino al 4% in più sulle notizie.

Ripple utilizza XRP per i pagamenti transfrontalieri all'interno della sua rete di istituti finanziari. Utilizza anche un sistema di messaggistica utilizzato dalle banche di tutto il mondo per inviare denaro.

La criptovaluta è stata scambiata a più di $ 3 all'inizio di gennaio 2018, ma da allora è scesa a $ 0,19 per moneta poiché la maggior parte delle valute digitali ha perso valore.

Ripple finanzia gran parte delle sue operazioni vendendo la sua posizione in XRP. La startup ha venduto criptovaluta per $ 260 milioni solo nell'ultimo anno.

La società ha annunciato che ora collabora con oltre 300 partner in tutto il mondo e ha realizzato una crescita del 900% su base annua per le transazioni sulla sua rete.

