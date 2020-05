La sottile relazione tra Criptovalute, Blockchain, Economia Tradizionale e COVID

Mentre la crisi sanitaria è, momentaneamente, alle spalle si avvicina una crisi dell’economia reale finanziaria. In tale situazione, come si comporteranno le criptovalute?

Le imprese chiuse, seppur a fin di bene, per tutto questo tempo corrono il rischio di dover chiudere i battenti e ciò, in un tessuto economico nel quale le Piccole Medie Imprese ricoprono una grandissima importanza rischia di provocare un vero e proprio “tsunami”.

Quindi il principale pericolo che sta correndo l’economia è quella di avvitarsi letteralmente su sé stessa, in un ulteriore epidemia di fallimenti che metterebbe seriamente a dura prova la società intera.

A livello Europeo si è già decisa una linea d’interventi (SURE, MES con unica condizione l’uso delle somme per la sanità ed il BEI), ma al momento manca ancora concretamente un aiuto economico, poiché nel frattempo c’è l’arcinota litigiosità fra i paesi del Nord e del Sud Europa riguardo l’uso del MES o dei famigerati Coronabond).



Questa litigiosità oltre che a far perdere tempo prezioso poiché un’emergenza di tale portare richiederebbe un ‘azione immediata porta con sé anche il rischio di sfociare in una situazione nella quale “la montagna partorisce un topolino”, vale a dire che i risultati ottenuti siano ben poca cosa rispetto alle intenzioni iniziali.



Se a livello comunitario si procede, anche se lentamente, a livello nazionale i vari governi si sono attivati con forme d’aiuto diverse, che spaziano da veri e propri sostegni economici ai liberi professionisti, alla paralisi delle procedure fallimentari.

Le previsioni per il PIL prevedono una contrazione molto significativa che, secondo stime dell’FMI dovrebbe assestarsi al -3,1% a livello mondiale[1]. A pagarne il prezzo più caro già sono le famiglie, basti pensare all’aumento della disoccupazione negli Stati Uniti che è passato dal 3,8% di Gennaio 2020 al 4,4% del Marzo di quest’anno, mentre ad Aprile le previsioni sono del 16%[2], ma anche in Italia c’è da temere duna vera scure che si abbatterà sul turismo, che è uno dei settori cardine del paese (13% del PIL nel 2009)[3].

Una situazione a tinte estremamente opache che chiede molto coraggio ai governanti che si trovano fra il martello di una recessione quasi senza precedenti e l’incudine del debito pubblico che, in paesi come l’Italia è una spada di Damocle.



In tutto questo che ruolo possono avere le criptovalute?



Il ruolo delle Criptovalute, al momento attuale, non può essere prese come una vera e propria misura di reazione ad una crisi di tale portata a causa dell’Halving di Bitcoin.

L’Halving consiste nel dimezzamento della ricompensa per il mining che passerà da 12,5 a 6,5 BTC. Questo halving è il terzo e nei due precedenti,ha portato ad un rialzo del prezzo, ma gli scettici credono che questo possa invece portare ad una diminuzione poiché verrebbe a scemare la convenienza nel mining.

Mentre i mercati finanziari mondiali e l’economia sono in una fase estremamente aleatoria ma generalmente negativa, e la previsione dell’andamento nei prossimi mesi è indissolubilmente collegata a come si comporterà il virus. Le criptovalute ed in particolare BTC sono ad un importantissimo banco di prova.

Infatti, si mostrerà l’effettiva attitudine delle criptovalute verso il mondo dell’economia “tradizionale” se queste risentono comunque delle sue crisi, oppure possono passare, se non del tutto indenni, almeno più protette.

In tutto questo, riguardo Bitcoin c’è da dire che i Volumi sugli exchange rimangono a livelli molto alti, infatti, nella settimana in cui v’è stata la dichiarazione di pandemia dell’OMS, si è avuta un impennata nello scambio di Bitcoin che è volato dai 155,836 mln $ dell’11 Marzo ai 648,876 mln $ del 13 Marzo 2020[4].

Può tale comportamento essere un segnale di una fiducia nel confronto delle criptovalute intese come un bene duraturo? La risposta arriverà dopo l’Halving del 12 Maggio.

