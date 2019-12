Le soleggiate Isole Vergini britanniche (BVI) stanno cercando di affermare la propria leadership nello spazio delle criptovalute, un'area che è ancora molto in palio emettendo la propria moneta nazionale .

Gran parte della regione ospita cripto espatriati ed è discriminata fortemente quando si tratta di servizi bancari.

Questo è il motivo per cui il passaggio alle criptovalute crea un'opportunità per fornire servizi finanziari migliori ai cittadini caraibici. In generale, le criptovalute e il suo mercato da $ 375 miliardi potrebbero aiutare a rivitalizzare i Caraibi, una regione afflitta da una lenta crescita economica e da elevati livelli di debito negli ultimi anni.

Ci sono 50 isole dei Caraibi che compongono le BVI e hanno confidato a lungo nel dollaro americano dalla fine degli anni '50. La nuova moneta dell'isola è prevista per essere agganciata uno a uno al dollaro USA in tutto il suo territorio.

Le criptovalute hanno un vantaggio unico nei Caraibi, ha riferito CultureBanx perché possono facilmente aggirare il più grande ostacolo allo spazio che è la regolamentazione del governo.

Le economie caraibiche dipendono fortemente dal commercio in cui il dollaro USA regna ancora sovrano.

Startup come la Bitt con sede alle Barbados e le banche centrali dei Caraibi hanno studiato la creazione di valute digitali per stimolare il commercio regionale. Ryan Peterson, direttore generale per la politica economica della Banca centrale di Aruba, ha previsto che l'introduzione di un sistema di valuta digitale porterebbe a una crescita del PIL del 4-5% per la sola Aruba .

Ciò è significativo, considerando che la regione non ha registrato una crescita superiore allo 0,5% da oltre 20 anni, secondo Cayman Finance.Le BVI sono uno dei più grandi mercati di criptovaluta al mondo per volume di dollari, secondo CoinShares.

Tuttavia, altre isole dei Caraibi come Puerto Rico hanno visto un enorme aumento di liquidità legato alle criptovalute, che sono detenute dalle Isole International Financial Entities (IFE). Questi IFE sono saliti a $ 3,3 miliardi alla fine del 2017 dai $ 191 milioni dell'anno precedente.

Lo scambio Bitfinex ha sede nelle Isole Vergini britanniche e recentemente si è rivolto alla Noble Bank di Puerto Rico per assumere il ruolo di custode, secondo Bloomberg.

Ciò si è verificato dopo che Wells Fargo ha interrotto l'elaborazione dei bonifici per Bitfinex all'inizio dello scorso anno. Alcune delle attività dei clienti di Bitfinex presso Noble potrebbero essere protette dalle regole IFE a causa del suo registro delle Isole Vergini britanniche. Bloomberg ha riferito che Noble sta reclutando altri exchange per utilizzare i suoi servizi bancari.

Puerto Rico è visto da molti come il leader della carica di criptovaluta nei Caraibi, ma non sono soli.

Esistono altre otto economie delle isole dei Caraibi che compongono la Banca centrale dei Caraibi orientali (ECCB) che esplora opportunità di valuta digitale che hanno preso in considerazione l'emissione della propria criptovaluta denominata dollaro dei Caraibi orientali digitali (DXCD).