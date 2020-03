La creazione del dollaro digitale sarà agevolata dalla crisi Coronavirus Covid-19 ?

Aggiornamento del 24/03/20 alle 18:45 : purtroppo la versione finale del pacchetto di incentivi economici offerto dal Presidente Pelosi, i Democratici alla Camera, non include più la proposta del Dollaro digitale statunitense; tuttavia, la lingua proposta dalla presidente Waters del comitato dei servizi finanziari della Camera contiene ancora questa proposta.

Mentre i mercati continuano a calare e gli Stati Uniti guardano al Congresso per un accordo su un massiccio pacchetto di stimoli per salvare l’economia dagli impatti della pandemia di coronavirus, l’ultima offerta di House Democrats include un tipo di stimolo lungimirante: la creazione di un “dollaro digitale” e l’istituzione di “portafogli digitali in dollari”.

Questo sarà molto disruptive per tutta l’industria della criptovaluta e blockchain, in particolare per coloro che seguono le valute digitali della banca centrale in tutto il mondo, questo indica che gli Stati Uniti sono estremamente seri nella creazione di infrastrutture per una valuta digitale della banca centrale.

Sia il “Take Responsibility for Workers and Families Act” del relatore Pelosi sia il “Protezioni finanziarie e assistenza per i consumatori, gli Stati, le imprese e il Vulnerable Population Act americani (HR 6321)”, introdotti dalla presidente Maxine Waters del Comitato per i servizi finanziari, hanno introdotto questi concetti oggi come un modo per fornire i pagamenti di stimolo economico ai cittadini statunitensi.

Il disegno di legge stabilisce un dollaro digitale, che si definisce un s ‘un equilibrio espresso come un valore in dollari costituito da movimenti contabili digitali che vengono registrati come passività nel bilancio di qualsiasi Federal Reserve Bank o una centralina elettronica di valore, rimborsabili da un idoneo istituto finanziario (come stabilito dal consiglio dei governatori del sistema della Federal Reserve).

Arriva il dollaro digitale?

” Inoltre, un portafoglio digitale in dollari viene identificato come ‘un portafoglio o un conto digitale, gestito da una banca della riserva federale per conto di qualsiasi persona, che rappresenta le partecipazioni in un dispositivo elettronico o servizio utilizzato per archiviare dollari digitali che possono essere collegati a un identità digitale o fisica “.

Un mandato richiede inoltre che tutte le “banche membri” stabiliscano un “portafoglio digitale pass-through in dollari” per tutti i clienti idonei allo stimolo. Le banche membri includono quelle che sono “membri” della Federal Reserve e regolate dalla Fed. Inoltre, le banche statali “non aderenti” – quelle che non sono membri della Federal Reserve e regolamentate dalla FDIC – potrebbero optare per offrire anche portafogli digitali pass-through in dollari.

Le stesse banche della Federal Reserve renderebbero disponibile anche un portafoglio digitale in dollari a qualsiasi persona statunitense ammissibile ai pagamenti. Inoltre, il servizio postale degli Stati Uniti avrebbe lo scopo di aiutare gli individui non bancari e / o quelli senza un documento di identità adeguato a stabilire la propria identità ricevere un conto in dollari digitali e istituirebbe sportelli bancomat per consentire ai clienti di accedere ai loro fondi.

I gruppi di interesse pubblico pesano

Daniel Gorfine, fondatore della società di consulenza fintech Gattaca Horizons ed ex direttore dell’innovazione presso la CFTC, nonché direttore fondatore del Digital Dollar Project, ha dichiarato alla stampa internazionale: “Vale la pena esplorare, testare e pilotare un vero CBDC USD e più ampio infrastrutture digitali al fine di migliorare le nostre capacità e la nostra resilienza future, ma è anche importante che questo sforzo non ritardi il governo dall’implementazione di fondi di emergenza critici utilizzando i canali esistenti durante questa crisi.

Mentre la crisi sottolinea l’importanza di migliorare la nostra infrastruttura finanziaria, l’implementazione su larga scala di un CBDC richiederà tempo e un attento coordinamento tra il governo e le parti interessate del settore privato. “

Carmelle Cadet, fondatrice e CEO di EMTECH, una moderna società di tecnologia e servizi della banca centrale, è un fornitore di tecnologia nel primo CBDC al dettaglio live al mondo con la Banca centrale delle Bahamas chiamata Dollaro di sabbia.

Tutelare i non bancabili

Di recente ha avviato una nuova iniziativa negli Stati Uniti chiamata “Project New Dawn” per garantire che i non bancati e i non bancari ricevano pagamenti di incentivi economici.

Indicando un rapporto FDIC nel 2017 che identificava 63 milioni di persone senza banca e senza banca negli Stati Uniti, osserva: ‘Se i controlli sono la forma di pagamento, lo stimolo non raggiungerà molti di loro.

Ciò sarebbe approssimativamente sottoutilizzato di $ 100 miliardi di stimoli per le famiglie a basso reddito. “