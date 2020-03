La blockchain per la distribuzione di fondi è stata finanziata da Credit Suisse e Borsa Lussemburghese

Oggi è stato annunciato che la blockchain di distribuzione di fondi FundsDLT si è assicurata un round di finanziamento di serie A da Clearstream, Credit Suisse Asset Management, Borsa di Lussemburgo e Natixis Investment Managers.

L’importo del finanziamento non è stato reso noto e i proventi andranno allo sviluppo della piattaforma.

FundsDLT mira a condividere i dati per fondi e gestori di fondi in modo autorizzato, tra il gestore patrimoniale, il distributore e l’investitore del cliente. Inizialmente, la soluzione faceva parte di Fundsquare, che a sua volta è una consociata della Borsa del Lussemburgo.

Nel febbraio dello scorso anno ha annunciato una Proof of Concept con Asset Management del Credit Suisse e il distributore di investimenti portoghese Banco Best.

Solo un mese dopo, il gestore del fondo italiano AcomeA SGR ha annunciato di aver testato la piattaforma.

“Il lancio di FundsDLT è un passo importante verso il nostro obiettivo comune di promuovere l’adozione di blockchain e risorse digitali in tutto il settore finanziario”, ha affermato Robert Scharfe, CEO della Borsa di Lussemburgo.

Condividendo i dati tra le tre parti, la soluzione spera di migliorare la trasparenza risparmiando denaro e rimuovendo i processi ridondanti.

Michel Degen, responsabile Asset Management Svizzera ed EMEA di Credit Suisse, ha dichiarato: “Cerchiamo continuamente di facilitare l’accesso ai nostri prodotti per i clienti.

Nell’ambito del nostro percorso di digitalizzazione, consideriamo FundsDLT come un’ulteriore potente leva per aumentare l’efficienza ma anche per creare nuovi canali di distribuzione, consentendo notevoli vantaggi sia per i clienti che per i gestori patrimoniali. ”

Il progetto utilizza una versione aziendale di Ethereum, quindi ha prestazioni decenti ed è autorizzato. KPMG è un consulente.

Un’altra piattaforma con obiettivi simili è Calastone , dove la sua infrastruttura del mercato distribuito per i fondi comuni è diventata attiva dieci mesi fa.

Tre mesi fa, un sondaggio di State Street ha rilevato che il 92% dei gestori patrimoniali è fiducioso sulla tecnologia di contabilità distribuita (DLT).