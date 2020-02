La banca centrale cinese inietta nel sistema finanziario l’intera capitalizzazione di bitcoin

Non si può negare che le economie del mondo stiano rallentando. Al fine di prevenire un crollo completo, le banche centrali stanno inondando i loro mercati con più denaro e la Cina ha appena iniettato l’intera capitalizzazione del mercato dei bitcoin nel suo sistema.

Salvataggi bancari

La Banca popolare cinese sta pianificando di iniettare 1,2 trilioni di yuan direttamente nei mercati oggi nel tentativo di mitigare l’instabilità finanziaria causata dall’epidemia di Coronavirus.

Questo è l’equivalente dell’intera capitalizzazione di mercato del bitcoin , ovvero $ 174 miliardi.

La follia monetaria non è passata inosservata agli appassionati di criptovalute e agli analisti.

Domani la banca centrale cinese inietterà nei loro mercati l’equivalente di 21.000.000 di bitcoin. 1,2 trilioni di yuan = $ 174 miliardi = l’intera capitalizzazione di mercato dei bitcoin Va tutto bene. 🙃 https://twitter.com/Rhythmtrader/status/1224084135687442432?ref_src=twsrc%5Etfw

Secondo SCMP, gli investitori e gli operatori nei centri finanziari di Pechino e Shanghai si stanno preparando per un periodo burrascoso ai mercati in seguito alla stretta dell’attività economica sulla terraferma.

I mercati sono rimasti chiusi per oltre una settimana per le festività del capodanno lunare in Cina, che ha anche coinciso con lo scoppio mortale. Il coronavirus ha attualmente ucciso oltre 300 persone con 14.350 infette in Cina.

Questi salvataggi bancari, o contratti di riacquisto, sono progettati per aumentare la liquidità per le banche commerciali quando i flussi di denaro coniati di recente nel sistema.

La Federal Reserve degli Stati Uniti ha fatto una cosa simile dal settembre dello scorso anno mentre miliardi di nuovi dollari escono dalle stampanti. Il presidente Trump ha anche offerto miliardi di riduzioni fiscali e bonus alle banche statunitensi e ai loro capi miliardari.

Il PBoC ha fatto l’annuncio ieri affermando che alla luce della “situazione epidemica” lo farebbe;

“Iniettare 1,2 trilioni di yuan tramite operazioni di pronti contro termine inverse il 3 febbraio per garantire un sufficiente approvvigionamento di liquidità. La liquidità dell’intero sistema bancario sarà di 900 miliardi di yuan in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso “

La mossa è una delle 30 misure annunciate da più autorità cinesi questo fine settimana per rafforzare l’economia contro l’interruzione dell’epidemia virale. Il rapporto ha aggiunto che gli economisti hanno previsto che la crescita economica della Cina potrebbe scendere al di sotto del 5% nei primi tre mesi dell’anno.

Bitcoin lo risolve?

Le virtù di una valuta decentralizzata a prova di manomissione con un’offerta limitata e tassi di inflazione fissi sono state ampiamente discusse.

L’attività sta diventando sempre più considerata una copertura in periodi di avversità economiche. Le prospettive economiche della Cina avevano già iniziato a cambiare prima dell’epidemia di Coronavirus che potrebbe aumentare la domanda di bitcoin nella regione.

La Cina ha già un ruolo enorme nei movimenti di BTC e del settore in generale e quest’ultima mossa della sua banca centrale non fa che rafforzare la narrazione del rifugio sicuro per l’attività che è immune da tale manipolazione monetaria.