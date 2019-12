Il portafoglio hardware per le criptovalute Ledger ora permetterà di guadagnare passivamente criptovaluta , attraverso un processo noto come proof-of-stake.

Oggi Ledger ha aggiunto il servizio alla sua piattaforma Ledger Live ‚un portale online per la gestione delle criptovalute.

Il proof-of-stake è un processo in cui gli utenti bloccano alcuni dei loro fondi come garanzia in cambio dell'aiuto per la gestione di una rete blockchain.

In cambio, nuove monete vengono create quotidianamente e vengono ricompensate in modo proporzionale a coloro che stanno puntando le loro monete.

Ledger ha aggiunto Tezos come prima moneta per questo servizio. Tezos è una criptovaluta proof-of-stake focalizzata sul portare governance nella blockchain.

Negli ultimi mesi, gli scambi di criptovalute tra cui Binance e Coinbase hanno aggiunto servizi di proof-of-stake sui loro scambi, utilizzando monete degli utenti per loro conto e distribuendo i premi.

In una dichiarazione, Ledger ha affermato di voler in gran parte fare lo stesso, ma con alcune funzionalità aggiuntive.

” Ledger offre agli utenti un maggiore controllo sulla puntata: a differenza degli scambi in cui gli utenti rinunciano ai loro diritti di scegliere a chi delegare, utilizzando Ledger Live è possibile selezionare da un ampio elenco di validatori in base alle proprie preferenze”, ha affermato il comunicato stampa.

I validatori aiutano a mantenere attiva la rete. Quelle monete sono in grado di scegliere chi sono i validatori, in sostanza contribuendo a garantire che i buoni attori continuino a elaborare le transazioni in modo onesto.

La preoccupazione di cedere questo controllo a uno scambio è che lo scambio potrebbe decidere di appoggiare un cattivo attore e lavorare in combutta con loro per controllare la rete e trarne profitto.

Piuttosto, mantenendo questo più decentralizzato, Ledger spera di garantire che la blockchain rimanga al sicuro.