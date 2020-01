Il regolatore indiano SEBI chiede una maggiore attenzione alla blockchain

Il Securities and Exchange Board of India (SEBI) ha specificato un quadro per “sandbox dell’innovazione” e ritiene che le tecnologie emergenti come l’intelligenza artificiale (AI), l’apprendimento automatico (ML) e la blockchain abbiano un grande potenziale per il mercato dei titoli.

Parlando a una conferenza di ricerca organizzata dal National Institute of Securities Market, il presidente della SEBI Ajay Tyagi ha rivelato che il watchdog sui titoli sta cercando di potenziare lo sviluppo e l’adozione di soluzioni fintech innovative.

Sandbox Fintech

“SEBI ha specificato un framework per” sandbox dell’innovazione “per fornire alle aziende e agli individui fintech un ambiente di test per i test offline delle loro soluzioni fintech. In base al framework, Depository, Scambi e RTA rendono disponibili i dati storici e resi anonimi ai partecipanti idonei per testare il loro prodotto Gli MII valutano i risultati di tali test, in base a quale decisione potrebbe essere presa se implementare la soluzione fintech sul mercato “, ha affermato.

Blockchain, AI e ML

Il regolatore si è interessato alle tecnologie emergenti come la blockchain negli ultimi anni. Nel 2017 ha costituito il Comitato per le tecnologie finanziarie e regolamentari (CFRT), incaricato, tra l’altro, di “valutare le soluzioni tecnologiche per le funzioni normative di SEBI … attraverso l’applicazione di nuove soluzioni tecnologiche come l’applicazione della tecnologia di contabilità distribuita, big data, analisi dei dati, intelligenza artificiale, apprendimento automatico, ecc. “

Sottolineando il potenziale della tecnologia blockchain nel panorama del mercato mobiliare, Tyagi ha dichiarato:

“La blockchain potrebbe essere utilizzata per la compensazione, il regolamento e la tenuta dei registri, dati i suoi vantaggi nel mantenere i registri nei registri distribuiti, pur rimanendo una singola fonte di verità”.

Ha notato che alcune soluzioni basate su blockchain sono in fase di sviluppo da parte di alcune borse estere per il regolamento e da scambi nazionali ai fini della contabilità del KYC. Tyagi ha inoltre preso atto della crescente applicazione dell’IA / ML nelle attività di gestione dei fondi, negoziazione, supervisione e sorveglianza.

“La sorveglianza dei mercati dei capitali è un altro campo in cui credo che sia possibile apportare molti miglioramenti ed efficienza attraverso l’uso di tecnologie avanzate e analisi dei dati. La cattura di pratiche scorrette sul mercato utilizzando gli strumenti standard che analizzano solo i dati strutturati di prezzo e volume sta diventando sempre più difficile “, ha aggiunto.

AI, ML e blockchain sono decollati in tutto il mondo in diverse aree e applicazioni ma rimangono tecnologie abbastanza nuove e non sfruttate. Tyagi riteneva che fosse ancora necessaria una ricerca più attiva su queste tecnologie, specialmente quando si tratta di esplorare il loro utilizzo nel mercato dei titoli.